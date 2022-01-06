“كلام مبتذل” من ماكرون في حق غير الملقحين يثير غضب الفرنسيين!

أثار الرئيس، إيمانويل ماكرون، غضب الفرنسيين، بعد استخدامه لفظا وصف بالمبتذل في حق المواطنين الرافضين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد أحدث الرئيس الفرنسي جدلا في البرلمان، واحتجاجات شديدة من خصومه لاستخدامه لفظا مبتذلا، وصف به استراتجيته للضغط على غير الملقحين وبتعبير أدق تهديدهم.

وانتقد ماكرون الرافضين لتلقي اللقاح، في مقابلة نشرتها صحيفة “لو باريزيان”، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي يناقشها البرلمان ستسمح فقط للمطعمين بالتمتع بالأنشطة الترفيهية.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجموعة من قرائها في قصر الإليزيه قوله: “غير الملقحين، أريد حقا أن أزعجهم. ولذا سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية”.

يذكر أن القرار الجديد سيمنع غير الملقحين من دخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والساحات الرياضية.

كما سيشترط الحصول على الجواز الصحي لركوب القطارات والحافلات بين المناطق والرحلات الداخلية.

واحتج نواب المعارضة على تصريحات ماكرون، وقالوا بأن مثل ذاك الكلام المبتذل لا ينبغي أن يصدر عن رئيس، بينما سعى وزير الصحة، أوليفييه فيران، للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات.

واستمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح الأربعاء ثم تم تعليقها مرة أخرى، وأكد فيران إن مقصد ماكرون حماية السكان، قبل أي شيء.

في ذات السياق دافع البعض عن ماكرون وقالوا بأنه يبذل قصارى جهده للحد من انتشار الجائحة في فرنسا، وبالتالي تجنيبها كوارث صحية هي في غنى عنها.