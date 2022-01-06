“كلام مبتذل” من ماكرون في حق غير الملقحين يثير غضب الفرنسيين!
أثار الرئيس، إيمانويل ماكرون، غضب الفرنسيين، بعد استخدامه لفظا وصف بالمبتذل في حق المواطنين الرافضين لتلقي لقاح فيروس كورونا.
وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد أحدث الرئيس الفرنسي جدلا في البرلمان، واحتجاجات شديدة من خصومه لاستخدامه لفظا مبتذلا، وصف به استراتجيته للضغط على غير الملقحين وبتعبير أدق تهديدهم.
“C’est l’immense faute morale d’@EmmanuelMacron : il vient trahir la fonction présidentielle de notre Nation. Quand le Président menace les Citoyens, il devient un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un Président.”
Un Citoyen libre, responsable, républicain.@AssembleeNat pic.twitter.com/HboowpxCoF
— Freeman Citoyen (@CitoyenFreeman) January 6, 2022
“I am not for pissing off the French … however, the unvaccinated, I really want to piss them off,” French President Emmanuel Macron said in an interview. https://t.co/ZO0iVfSe2O
— The Washington Post (@washingtonpost) January 5, 2022
وانتقد ماكرون الرافضين لتلقي اللقاح، في مقابلة نشرتها صحيفة “لو باريزيان”، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي يناقشها البرلمان ستسمح فقط للمطعمين بالتمتع بالأنشطة الترفيهية.
تصريح ماكرون يوم أمس:
“… حسنًا، هناك غير الملقحين، أريد حقًا أن أغضبهم، ولذا سنستمر في فعل ذلك حتى النهاية.. هذه هي الاستراتيجية..
نحن نضغط عليهم من خلال الحد من وصولهم إلى الأنشطة الاجتماعية قدر الإمكان”. #متضرري_اللقاح #شاركنا_اضرار_اللقاح https://t.co/4bQFcRrZdc
— Ayyash (@AHMAD__AYYASH) January 5, 2022
ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجموعة من قرائها في قصر الإليزيه قوله: “غير الملقحين، أريد حقا أن أزعجهم. ولذا سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية”.
Macron: «Quiero joder a los no vacunados. ¿Cómo reducir a la minoría que se resiste? Jodiéndoles más. Y eso es lo que vamos a hacer, hasta el final».
Un jefe de Estado que habla así de 5 millones de compatriotas es un vulgar tirano. Espero que se lo coman.https://t.co/kGlVWxf7xE
— Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) January 4, 2022
يذكر أن القرار الجديد سيمنع غير الملقحين من دخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والساحات الرياضية.
كما سيشترط الحصول على الجواز الصحي لركوب القطارات والحافلات بين المناطق والرحلات الداخلية.
واحتج نواب المعارضة على تصريحات ماكرون، وقالوا بأن مثل ذاك الكلام المبتذل لا ينبغي أن يصدر عن رئيس، بينما سعى وزير الصحة، أوليفييه فيران، للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات.
French President Emmanuel Macron just called France’s 5 million unvaccinated citizens “non-citizens” and stated “I really want to piss them off. And so we will continue to do so to the bitter end. That’s the strategy.”
Governments are getting bolder every day with this rhetoric.
— Dr. David Samadi (@drdavidsamadi) January 5, 2022
Emmanuel Macron declaring the unvaccinated aren’t citizens is just vile.
He’s turning France into a hellhole.
— Dominique Samuels (@DominiqueTaegon) January 5, 2022
واستمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح الأربعاء ثم تم تعليقها مرة أخرى، وأكد فيران إن مقصد ماكرون حماية السكان، قبل أي شيء.
في ذات السياق دافع البعض عن ماكرون وقالوا بأنه يبذل قصارى جهده للحد من انتشار الجائحة في فرنسا، وبالتالي تجنيبها كوارث صحية هي في غنى عنها.
“Je suis vacciné, ce n’est pas moi qui emmerde les gens”
“Emmerder les non-vaccinés” : Guillain, étudiant, défend Emmanuel Macron ce soir dans #TPMP. pic.twitter.com/CKBPKoGwyx
— TPMP (@TPMP) January 5, 2022