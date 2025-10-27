كلب علاج يوقظ امرأة من الغيبوبة.. ما القصة؟

تحوّل كلب علاج إلى بطل حقيقي بعد أن ساهم في إيقاظ امرأة أمريكية من غيبوبة استمرت أسابيع، في واقعة وصفها الأطباء بأنها “أشبه بالمعجزة”.

القصة بدأت عندما تعرضت بريسيلا تيمونز (39 عاما) لأزمة صحية خطيرة في 13 مارس الماضي، إذ أصيبت بانسداد رئوي حاد (جلطات في الرئتين) أدى إلى ثلاث سكتات قلبية متتالية وفشل في عدة أعضاء.

وبحسب الأطباء في مستشفى “ميموريال ويست” بولاية فلوريدا، فقد كانت فرص نجاة المريضة لا تتجاوز 10 بالمائة، وقال الدكتور دانيال ماير، رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى: “لقد توقف قلبها تماما لمدة 40 دقيقة، لكن فريق العناية المركزة لم يستسلم، وبجهد جماعي استعدنا نبضها من جديد.”

بعد استقرار حالتها، وضعت تيمونز في غيبوبة طبية استمرت لأسابيع، في محاولة لإراحة جسدها المتعب من الصدمات المتكررة.

لكن ما لم يتوقعه الأطباء هو أن كلب علاج سيكون سببا في عودتها للحياة، فخلال زيارة علاجية، قرر الفريق الطبي أن يسمح للكلب “سكرونشي” بالاقتراب من تيمونز.

وضعت المُعالجة قطعة حلوى صغيرة قرب يدها الممددة على السرير، فبدأ الكلب يشم المكان ويلامس يدها بأنفه، ثم أخذ ينغمس بأنفه في كفّها في حركة حنونة.

في تلك اللحظة، حدث ما وصفه الجميع بالمعجزة، بدأت أصابع تيمونز بالتحرك، وارتفعت يدها قليلا في الهواء.

وقالت المريضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشفى: “كنت أسمع أصواتا حولي لكن لم أستطع الحركة، عندما شعرت بلمسة الكلب، أدركت أنني لست وحدي كانت تلك اللمسة دفعة حياة.”

بعد استيقاظها، التقت بريسيلا بأسرتها من جديد، ثم تعرفت لاحقا على كلب علاج آخر اسمه “هوني كريسب” الذي كان يزورها أيضا، وعادت هذا الأسبوع إلى المستشفى لتقديم الشكر لفريقها الطبي ولـ”سكرونشي”، الذي بات رمزا للأمل في أروقة المستشفى.