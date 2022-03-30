كلب مسعور يدخل ستة أطفال المستشفى بتلمسان

رعب واستحضار لواقعة مقتل الطفل خليل

عاشت مدينة مغنية بتلمسان، الثلاثاء، حالة طوارئ بعد ما قام كلب مسعور بعض ستة أطفال، تمّ تحويلهم تباعا إلى مستشفى شعبان حمدون بمغنية من أجل تلقي العلاج.

وفور تبليغها قامت مصالح أمن دائرة مغنية وعناصر الدرك الوطني برفع حالة التأهب بحثا عن الكلب المسعور الذي تواجد بحي المدرجات الشعبي، وهاجم أطفالا يخرجون من مدارسهم وآخرين كانوا يلعبون بالجوار، متسببا في رعب حقيقي.

من جهتها، بلدية مغنية وبالتنسيق مع جمعية محلية للصيد من بلدية حمام بوغرارة، سارعت لتنظيم حملة من أجل إبادة الكلاب الضالة، حيث أحصت إلى غاية صبيحة الأمس القضاء على ستة كلاب عبر مناطق مختلفة من المدينة الحدودية، وحسب بعض العارفين من كبار السن، فإن خطر الكلب المصاب بداء الكلب لم يعد قائما، لأن الكلب المسعور حسبهم لا يطيق رشه بالمياه ويموت عند تعرضه لها، حيث قد يكون نفق بعد تساقط الأمطار في اليومين المنصرمين على المدينة الحدودية. إلى ذلك، تلقى الأطفال المصابون العلاج على مستوى المستشفى وتم تسريحهم، بعد أن بقوا لمدة تحت المراقبة الطبية. وفيما تطالب جمعيات ناشطة تطالب بالرفق بالحيوانات إبادتها بالرصاص الحي واصفة تلك الطريقة بالإعدامات البشعة، يبقى الأولياء خائفين من تزايد هذه الحيوانات الضالة بكل ما تشكله من خطر على الصحة العمومية وخاصة على الأطفال المتمدرسين، لاسيما وأن واقعة قتل قطيع من الكلاب الضالة الطفل خليل بالبليدة، لم تمض عليها إلا ثلاثة أسابيع.