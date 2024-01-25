كلمة آدم الوناس بعد تجمّد مشاركة “الخضر” في البطولة الإفريقية

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء الخميس، إلى إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأوّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وخاض المهاجم آدم الوناس مقابلتَي أنغولا وبوركينا فاسو بديلا، ومواجهة موريتانيا أساسيا. مع توزيعه تمريرة حاسمة ضدّ منتخب “الخيول”.

وقال لاعب نادي ليل الفرنسي: “قدّم منتخبا الوطني أداءً أقلّ قيمة من الذي كان يُفترض أن يُظهره. لم نستطع إبراز ما عملناه في المعسكر الإعدادي. قدّم اللاعبون كلّهم ما استطاعوا تأديته، لكن ذلك لم يكن كافيا. من جهتي، وبعد سنة من الإصابات، كنت أرغب في خوض هذه البطولة الإفريقية على أمل تكرار سيناريو 2019”.

وأضاف آدم الوناس: “الإقصاء كان وقعه فظّا وعنيفا. ما سنفعله لاحقا هو إعادة المنتخب الوطني إلى أعلى المستويات، إن شاء الله”.

وتابع يقول عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “أشكر الجمهور الجزائري على الدّعم المعنوي في الملعب، وأيضا الرّسائل التي أتلقّاها منه. وأشكر أيضا الإيفواريين على حفاوة الاستقبال”.

وعن النّاخب الوطني المُستقيل جمال بلماضي، قال آدم الوناس: “لن ننسى ما فعلته عام 2019 للاعبين، وللجزائر، شكرا. أتمنّى لك النجاح في مشوارك المهني القادم”.