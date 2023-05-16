أكد أن مواقفها ثابتة لا تتغير.. اللواء مجاهد:

قال مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد إن زيارة وفد من المعهد النيجيري للدراسات الاستراتيجية والسياسية للجزائر يأتي في إطار توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة المحورية في إفريقيا، معتبرا أن نيجيريا فقرة أساسية في العمود الفقري لإفريقيا.

وكشف عبد العزيز مجاهد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن مواقف ومبادئ الجزائر وطموحاتها لم تتغير، مذكرا بدور الجزائر وطرحها لفكرة الوحدة الإفريقية ووضع لبنة أساسية لبناء منظمة توحد كل القوى الإفريقية.

وأوضح ضيف الصباح بأن كثيرا من الدول الإفريقية تعترف بمساعدات الجزائر لها في تحقيق انتصاراتها، مستدلا بذلك بأقوال زعماء إفريقيا من نيلسون منديلا وأملكار كابرال الذين كانوا يصفون الجزائر بمكة الثوار والتي مازالت ترافع من أجل الحرية ورفع الغبن عن الدول والشعوب في العالم.

وعاد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد في حديثه ليذكر مرة أخرى بمواقف الجزائر الثابتة التي لا تتغير، فبرجوع سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد ما تخلت عنها عديد الدول العربية والتصدي لمحاولة التسلل الصهيوني للاتحاد الإفريقي، تم التأكيد على أن كلمة الجزائر مؤثرة ومسموعة في إفريقيا والعالم.

وأكد المتحدث ذاته أن الجزائر ونيجيريا ودول إفريقيا هم مستقبل فاعل وأساسي في مصير العلاقات مع المستهلكين للطاقة، وان مشروع أنبوب الغار الجزائر–نيجيريا سيعود بالخير على الدول المحيطة في المنطقة (النيجر، مالي، موريتانيا، ليبيا) وغيرها من الدول.

وذكر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد بأن الجزائر منذ الستينيات وهي تمارس سياسة حسن الجوار.