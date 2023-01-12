كلمة بن ناصر بعد تجديد العقد

أعلنت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي سهرة الخميس عن تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأمضى بن ناصر عقدا جديدا يمتدّ حتى صيف 2027، يُمثّل بِموجبه ألوان النادي اللّمباردي.

وقال الدولي الجزائري عقب تجديد العقد في تصريحات للقناة الإلكترونية للميلان: “أنا فخور جدّا بِالاستمرار مع الميلان. أنا جزء من هذه العائلة وأُريد أن أُقدّم المزيد للفريق والجماهير و النادي. نحن مختلفون تماما منذ أن وصلت قبل ثلاث سنوات، والمسار الرّائع الذي بنيناه وما زلنا نبني جزءا من أهدافي. أتمنّى أن أُقدّم الأفضل للفريق وأيضا على المستوى الفردي”.

أمّا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فكتب بن ناصر يقول: “لقد عشت العديد من اللّحظات التي لا توصف والتي لا تُنسى مع هذا القميص. المشاعر التي نودّ أن تستمر إلى الأبد. أشعر بِالفخر لِمواصلة كتابة قصة هذا النادي الرائع”.

في طريقه إلى تجديد العقد

انتقل اللاعب الدولي الجزائري إلى مقرّ ناديه ميلان آسي الإيطالي مساء الخميس، من أجل تجديد العقد.

وكان متوسّط الميدان الجزائري (25 سنة) يرتبط مع نادي “الروسونيري” بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. مع استلام أجرة سنوية قيمتها 1.5 مليون أورو.

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن العقد الجديد مُدِّدَ إلى غاية صيف 2027، مع رفع قيمة الرّاتب السنوي إلى رقم 4.5 مليون أورو (تشمل المنح وخالية من الضّرائب). وأيضا تفعيل الشرط الجزائي انطلاقا من صيف 2024، بِعبارة أخرى، يُسدّد أيّ طرف إلى الآخر مبلغ 50 مليون أورو، إذا أراد فسخ العقد قبل الآوان.