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رياضة

كلمة “بيليه” صارت لفظا جديدا في قاموس اللّغة البرتغالية!

علي بهلولي
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كلمة “بيليه” صارت لفظا جديدا في قاموس اللّغة البرتغالية!
الأرشيف
أسطورة الكرة "بيليه" يحمل ثلاثة مُجسّمات لِمسابقة كأس العالم، التي أحرزها مع منتخب البرازيل في أعوام 1958 و1962 و1970.

تعزّز قاموس اللّغة البرتغالية بِلفظ جديد يتمثّل في كلمة “بيليه”، التي ترمز إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية صاحب هذا الاسم.

وكان بيليه قد غادر هذا العالم في الـ 29 من ديسمبر الماضي، كما أن اللّغة الرّسمية في بلده البرازيل هي البرتغالية.

وأُدرجت كلمة “بيليه Pelé” في قاموس اللّغة البرتغالية على أنّها مُرادفة للفظ “أفضل” أو “أحسن”.

وأعلنت عن هذا المولود اللّغوي الجديد “مؤسّسة بيليه”، في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعتني هذه المؤسّسة بِتراث أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، وتملك صفحة مُوثّقة في منصّة “تويتر” أو العشّ الإلكتروني لـ “العصفورِ الأزرقِ الغِرِّيدِ”.

ويكون أهل هذه المُؤسّسة قد أبدوا نوعا من التعصّب، في اعتبار بيليه أفضل لاعب أنجبته رياضة كرة القدم. في انتظار ما سيقوله عشّاق الغريم التقليدي والأرجنتيني الرّاحل دييغو أرماندو مارادونا.

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