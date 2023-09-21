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رياضة

كلمة روراوة عن المسؤول الأوّل في “الفاف”

علي بهلولي
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كلمة روراوة عن المسؤول الأوّل في “الفاف”
ح.م

قدّم الرّئيس الأسبق لِاتحاد الكرة الجزائري محمد روراوة، الخميس، انطباعاته بِشأن فوز وليد سعدي بِمنصب المسؤول الأوّل في “الفاف”.

وبدا محمد روراوة وفيّا لِتقاليده في التصريحات الإعلامية المُقتضبة، وقال إنّه يُهنّئ وليد سعدي بِشُغل أعلى منصب يُشرف على إدارة الكرة الجزائرية.

وحضر روراوة أشغال الجمعية العامّة الانتخابية لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. وذلك بِاعتباره أحد أعضائها، ويحقّ له التصويت (الصورة المُدرجة أعلاه).

وأضاف محمد روراوة في الختام أنّ يده ممدودة، إذا طلب منه الوافد الجديد إلى مبنى “الفاف” تقديم المساعدة.

ويعرف محمد روراوة وليد سعدي جيّدا، حيث جلبه إلى اتحاد الكرة الجزائري، حينما فاز بِانتخابات رئاسة هذه الهيئة في مطلع عام 2009.

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