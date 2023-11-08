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كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
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كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

الشروق أونلاين
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كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
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أبو عبيدة

كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام:

  • وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان،
  • جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها،
  • العدوّ يتفادى الالتحام الكامل مع مجاهدينا ويلجأ لقتل البشر الأبرياء وحتى الحيوانات،
  • لا نزال نناور بقوات النخبة من مجاهدينا لضرب العدوّ في خطوطه الخلفية،
  • يدمر مجاهدونا الآليات العسكرية من النقطة الصفر ويواصل استهداف جنود العدوّ ومدفعيته،
  • البسالة التي يتمتع بها مجاهدونا في الميدان هو مفخرة لكل عربي ومسلم وحرّ في العالم،
  • سنعرض جانبا من عظمة مجاهدينا والتحامهم مع آليات العدوّ وجنوده،
  • ملف الأسرى لا يزال حاضرا في تفاصيل المعركة،
  • المسار الوحيد لهذا الملف هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي،
  • واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال النازي الذي يتقوى بالإدارة الأمريكية،
  • الاحتلال يستغلّ هذه الحرب لتأكيد رغبته الفاشية في تهجير الفلسطينيين من الضفة،
  • نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب في الضفة وغزة والقدس.
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