كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
كلمة مصوّرة جديدة لأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام:
- وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان،
- جيش الاحتلال يدفع بقوة مدرّعة ضخمة تكفي لاحتلال دول مترامية الأطراف بأكلمها،
- العدوّ يتفادى الالتحام الكامل مع مجاهدينا ويلجأ لقتل البشر الأبرياء وحتى الحيوانات،
- لا نزال نناور بقوات النخبة من مجاهدينا لضرب العدوّ في خطوطه الخلفية،
- يدمر مجاهدونا الآليات العسكرية من النقطة الصفر ويواصل استهداف جنود العدوّ ومدفعيته،
- البسالة التي يتمتع بها مجاهدونا في الميدان هو مفخرة لكل عربي ومسلم وحرّ في العالم،
- سنعرض جانبا من عظمة مجاهدينا والتحامهم مع آليات العدوّ وجنوده،
- ملف الأسرى لا يزال حاضرا في تفاصيل المعركة،
- المسار الوحيد لهذا الملف هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي،
- واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال النازي الذي يتقوى بالإدارة الأمريكية،
- الاحتلال يستغلّ هذه الحرب لتأكيد رغبته الفاشية في تهجير الفلسطينيين من الضفة،
- نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب في الضفة وغزة والقدس.