كلنا معنيون لإعادة الاخضرار وتحويل الجزائر إلى جنة..

صاحب مبادرة غرس مليون شجرة فؤاد معلي لـ "الشروق":

تعيش الجزائر، هذه الأيام، على وقع استعدادات كبيرة لحدث بيئي وطني غير مسبوق، يتمثل في غرس مليون شجرة في يوم واحد، في مبادرة تعد الأكبر في تاريخها، تهدف إلى الحفاظ على الطبيعة من التصحر والتغيرات المناخية، وكذا إحياء المساحات الخضراء التي التهمتها الحرائق في السنوات الماضية، وستنطلق الحملة بجميع ولايات الوطن ومن الشمال إلى الجنوب السبت المقبل، بإشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع جمعية “الجزائر الخضراء” وبمشاركة واسعة من الجمعيات، المؤسسات التربوية، وقطاعات وزارية على غرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب آلاف المتطوعين من مختلف الأعمار.

وتحمل هذه المبادرة الوطنية، التي ستكون تحت شعار “خضراء بإذن الله”، رسالة قوية مفادها أن حماية البيئة مسؤولية جماعية يتقاسم فيها المواطن مع السلطات واجب الحفاظ على الغطاء النباتي، وكذا نشر ثقافة التشجير وترسيخ روح المواطنة البيئية، خاصة في أوساط الشباب والأطفال.

متابعة العملية بالسقي المنتظم ومنع الرعي العشوائي لإنجاحها

وفي هذا السياق، كشف صاحب مشروع “الجزائر الخضراء” فؤاد معلي، في حديثه لـ”الشروق”، إن الجزائر تستعد لواحدة من اكبر مبادرات التشجير في بلادنا، تتمثل في غرس مليون شجرة في يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومحافظات الغابات عبر كامل ولايات الوطن.

عفان سفيان: التشجير سيعيد تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق

وأوضح معلي أن الحملة ستشمل أنواعا متعددة من الأشجار تتماشى مع طبيعة المناخ والتربة في كل منطقة، إلى جانب غرس بعض الأصناف من الأشجار المثمرة بالغابات والتي أتلفت أعداد كبيرة منها خلال الحرائق الماضية، مؤكدا أن هذه العملية تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجزائر، وهي بحاجة إلى تضافر جميع الجهود لإنجاحها، وأضاف أن ذلك لن يتم فقط بعدد الأشجار المزروعة فحسب، بل يكون من خلال مواصلة الاعتناء بها وحمايتها ومتابعتها بعد الغرس، عن طريق السقي المنتظم ومنع الرعي العشوائي.

كما دعا محدثنا جميع الجزائريين للمشاركة بقوة في اليوم الوطني للتشجير في 25 أكتوبر الجاري، والذي يحتاج حسبه إلى تنظيم محكم وتكاتف الجهود، من خلال احترام قواعد الغرس السليم، ثم المتابعة الدورية عبر فصول السنة، خصوصا في فصل الصيف لضمان بقائها ونموها.

وأشار المتحدث بالمقابل إلى أن الثروة الغابية في الجزائر تضررت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات، وهي الآن في حاجة لإعادة الاخضرار لها واستعادة التوازن الطبيعي، والعمل بالتوازي مع ذلك على الحفاظ على نظافة المحيط من النفايات والتلوث.

تنظيم ورشات تحسيسية داخل المدارس ومراكز التكوين

من جهته أكد رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة عفان سفيان لـ”الشروق”، أن مبادرة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الرامية إلى غرس مليون شجرة في يوم واحد تجسد التزام الدولة الجزائرية الراسخ بحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

وقال عفان إن المنظمة ستكون في قلب الحدث من خلال تعبئة مكاتبها الولائية والبلدية وتنظيم حملات غرس وتوعية واسعة النطاق عبر مختلف ولايات الوطن، تحت شعار “من أجل بيئتي… أغرس شجرتي”، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع أهداف المنظمة التي أطلقتها منذ 2016 في نشر الوعي البيئي وتعزيز روح المواطنة الخضراء بين مختلف شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب والأطفال.

وكشف المتحدث عن تجنيد المنخرطين في المنظمة بمختلف الولايات من أجل التحضير المسبق والتنسيق مع محافظات الغابات والهيئات المحلية لتحديد مواقع الغرس والأنواع المناسبة لكل منطقة، فضلا عن إشراك الجمعيات البيئية والمجالس المنتخبة والمؤسسات التربوية في العملية، بغية توحيد الجهود وجعل المناسبة محطة لترسيخ ثقافة التشجير والحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح عفان أن الهدف من هذه الحملة يتمثل في التقليل من حدة تلوث الهواء، وكذا حماية التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية والغابات المتضررة جراء الحرائق.

و شدد عفان سفيان على أن التشجير سلوك حضاري وثقافة مستدامة يجب أن تترسخ في عقول الأجيال القادمة،وأردف قائلا أن المنظمة تعمل حاليا على تنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية داخل المدارس والمؤسسات التربوية، لتعريف التلاميذ بأهمية الأشجار في امتصاص الكربون وإنتاج الأوكسجين، ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي أعلنت عن انخراطها ومساهمتها في هذه المبادرة البيئية الكبرى على حد قوله، عبر جميع مؤسسات التكوين بمختلف الولايات حيث ستشارك في عمليات غرس الأشجار وتنظيم أنشطة تحسيسية وتطوعية، بمشاركة المتربصين والأساتذة والإطارات.