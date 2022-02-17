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كلوب: صلاح وماني لا يشربان الخمر وهذا سرّ لياقتهما البدنية العالية

الشروق الرياضي
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كلوب: صلاح وماني لا يشربان الخمر وهذا سرّ لياقتهما البدنية العالية
صلاح وماني

أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن سر لياقة صلاح وماني العالية وتعافيهما السريع عقب بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون يرجع  لعدم شربهما الخمر.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوربا “صلاح وماني لا يشربان الخمر على الإطلاق”.

وأضاف: “لقد كانا في كامل لياقتهما في اليوم التالي لنهائي أمم أفريقيا، كلا اللاعبين تعافيا بسرعة كبيرة.. لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق”.

يذكر أن ثنائي الريدز صلاح وماني وصلا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخبيهما، ولعبا سبع مباريات مرهقة، قبل أن يفوز منتخب السنغال على نظيره المصري بركلات الترجيح في النهائي.

عندما توّج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، كشف قائد النادي جوردن هاندرسون “أن الشمبانيا الاحتفالية التي تراشقوها خلال عرض الكأس في آنفيلد كانت خالية من الكحول، احتراما لمعتقدات صلاح وماني”، بحسب موقع “Goal”.

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