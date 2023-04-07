-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كلوب على طريقة بلماضي: عندما تُحسنون طرح الأسئلة أُجيبكم

علي بهلولي
  • 251
  • 0
كلوب على طريقة بلماضي: عندما تُحسنون طرح الأسئلة أُجيبكم
ح.م
يورغن كلوب

أبدى التقني الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الجمعة، غضبه في مؤتمر صحفي نشّطه بِحضور وسائل الإعلام.

ويستعدّ المدرب كلوب لِقيادة فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام الضّيف ومُتصدّر ترتيب البطولة الإنجليزية أرسنال، الأحد المقبل.

وأعاب المدرب كلوب على الصحفيين طرح أسئلة مُمّلة بِسبب التكرار، ووصف تنشيطه لِمثل هذا النوع من المحطّات الإعلامية بـ “مضيعة للوقت”. كما أوردته عديد التقارير الصحفية البريطانية، الجمعة.

وعايش الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي السيناريو ذاته في عديد المحطّات الإعلامية، وكثيرا ما أظهر انزعاجه، بِسبب تلقّيه أسئلة تتميّز بِالإسهاب (غير مختصرة) وعدم الدقّة، وأحيانا يكون قد أجاب عنها سلفا ويرفض بِالتالي “اجترارها”.

واعتاد بلماضي على الحضور أمام إعلاميين يظهرون كثيرا في التلفزيون أو الإذاعة، حيث يعتمد المذيع أو مقدّم البرامج أو “الضّيف” على لسانه بدلا من قلمه، فينعكس ذلك سلبا على جودة الأسئلة.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. شجار عنيف في داربي إنتر وجوفنتوس

بالفيديو.. شجار عنيف في داربي إنتر وجوفنتوس

بِالفيديو: مُشجّع يرشق لاعبا بِولّاعة فَيُدمي رأسه

بِالفيديو: مُشجّع يرشق لاعبا بِولّاعة فَيُدمي رأسه

بِالفيديو والصّور: أنصار فريق نانت يجتاحون أرضية الميدان

بِالفيديو والصّور: أنصار فريق نانت يجتاحون أرضية الميدان

عرض سعودي خرافي لميسي

عرض سعودي خرافي لميسي

أفضل أندية كرة القدم الجزائرية

أفضل أندية كرة القدم الجزائرية

تصنيف الفيفا FIFA الجديد.. الجزائر الثالثة عربياً والرابعة إفريقيا

تصنيف الفيفا FIFA الجديد.. الجزائر الثالثة عربياً والرابعة إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد