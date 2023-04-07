كلوب على طريقة بلماضي: عندما تُحسنون طرح الأسئلة أُجيبكم

أبدى التقني الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الجمعة، غضبه في مؤتمر صحفي نشّطه بِحضور وسائل الإعلام.

ويستعدّ المدرب كلوب لِقيادة فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام الضّيف ومُتصدّر ترتيب البطولة الإنجليزية أرسنال، الأحد المقبل.

وأعاب المدرب كلوب على الصحفيين طرح أسئلة مُمّلة بِسبب التكرار، ووصف تنشيطه لِمثل هذا النوع من المحطّات الإعلامية بـ “مضيعة للوقت”. كما أوردته عديد التقارير الصحفية البريطانية، الجمعة.

وعايش الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي السيناريو ذاته في عديد المحطّات الإعلامية، وكثيرا ما أظهر انزعاجه، بِسبب تلقّيه أسئلة تتميّز بِالإسهاب (غير مختصرة) وعدم الدقّة، وأحيانا يكون قد أجاب عنها سلفا ويرفض بِالتالي “اجترارها”.

واعتاد بلماضي على الحضور أمام إعلاميين يظهرون كثيرا في التلفزيون أو الإذاعة، حيث يعتمد المذيع أو مقدّم البرامج أو “الضّيف” على لسانه بدلا من قلمه، فينعكس ذلك سلبا على جودة الأسئلة.