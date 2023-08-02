كلوب يطالب بإيجاد حل للميركاتو السعودي

طالب مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بإيجاد حل للميركاتو السعودي، معربا عن قلقه من نزوح لاعبي الأندية الأوروبية إلى دوري روشن.

ويغلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا في الفاتح من سبتمبر، بينما تستمر فترة الميركاتو في السعودية بعدها لثلاثة أسابيع.

وناشد كلوب الاتحادين الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا” لإيجاد حل لهذا الأمر في الوقت الذي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدوري السعودي.

🚨🇸🇦 يورغن كلوب عن الدوري السعودي:

” تأثير السوق السعودي ضخم جدا، والاسوء هو ان سوق الانتقالات لديهم يُغلق بعدنا بثلاثة أسابيع، يجب على الفيفا والاتحاد الاوروبي تقديم حلول عاجلة ” pic.twitter.com/RJsHYAc867 — EPL World (@EPLworld) August 1, 2023

وكشف كلوب في مؤتمر صحفي في سنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونخ وديا، عن قلقه لرحيل مهاجم “الريدز” السابق، السنغالي ساديو ماني من الفريق البافاري إلى نادي النصر السعودي، مشيرا إلى أن تأثير السعودية بات “ضخما”.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر والذي فتح الباب لنزوح لاعبين آخرين من أوروبا مثل، الثلاثي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وفابينيو ومالكون، والثنائي الفرنسي كريم بن زيمة ونغولو كانتي.

كما انتقل إلى الدوري السعودي البرتغالي روبن نيفيز، والجزائري رياض محرز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الصربي وسيرغي سافيتش، والثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي، وقائد ليفربول السابق الإنجليزي جوردان هندرسون وغيرهم.