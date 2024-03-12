كلوب يُطالب بِانتداب آيت نوري

طالب المدرب الألماني يورغن كلوب إدارة ناديه ليفربول الإنجليزي، بِالإسراع في انتداب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ورغم أنه سيرحل عن الفريق في الصّيف المقبل، إلّا أن المدرب كلوب نصح إدارة نادي ليفربول بِجلب الدولي الجزائري.

وفي أحدث تقرير نشره، قال الموقع البريطاني “تيم تالك” إن التقني كلوب مُعجب بِالمستوى الفني الرّاقي الذي يُقدّمه آيت نوري هذ الموسم. ويسعى من خلال هذا الطلب، إلى تقديم أشبه بـ “الهديّة” لِمسؤولي نادي ليفربول قبل رحيله.

لكن المصدر استطرد، وقال إن إدارة نادي ليفربول ستصطدم بِمنافسة شرسة بِهذا الصدد، على اعتبار أن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يُريدون بِدورهم الاستفادة من خدمات ريان آيت نوري، وجلبه في المستقبل القريب.