-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كلوب يُطالب بِانتداب آيت نوري

علي بهلولي
  • 199
  • 0
كلوب يُطالب بِانتداب آيت نوري
ح.م

طالب المدرب الألماني يورغن كلوب إدارة ناديه ليفربول الإنجليزي، بِالإسراع في انتداب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ورغم أنه سيرحل عن الفريق في الصّيف المقبل، إلّا أن المدرب كلوب نصح إدارة نادي ليفربول بِجلب الدولي الجزائري.

وفي أحدث تقرير نشره، قال الموقع البريطاني “تيم تالك” إن التقني كلوب مُعجب بِالمستوى الفني الرّاقي الذي يُقدّمه آيت نوري هذ الموسم. ويسعى من خلال هذا الطلب، إلى تقديم أشبه بـ “الهديّة” لِمسؤولي نادي ليفربول قبل رحيله.

لكن المصدر استطرد، وقال إن إدارة نادي ليفربول ستصطدم بِمنافسة شرسة بِهذا الصدد، على اعتبار أن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يُريدون بِدورهم الاستفادة من خدمات ريان آيت نوري، وجلبه في المستقبل القريب.

مقالات ذات صلة
رئيس البرازيل يستعجل إدخال روبينيو السّجن

رئيس البرازيل يستعجل إدخال روبينيو السّجن

بِالفيديو: ضجّة في السّاحة الكروية الكرواتية بِسبب هذه المباراة

بِالفيديو: ضجّة في السّاحة الكروية الكرواتية بِسبب هذه المباراة

عمورة في مفكرة توتنهام الإنجليزي

عمورة في مفكرة توتنهام الإنجليزي

ما حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في إسبانيا؟

ما حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في إسبانيا؟

وفد “الفيفا” ينهي زيارته التفقدية إلى الجزائر

وفد “الفيفا” ينهي زيارته التفقدية إلى الجزائر

هذا جديد “الخضر” في أول تربص مع المدرب بيتكوفيتش

هذا جديد “الخضر” في أول تربص مع المدرب بيتكوفيتش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد