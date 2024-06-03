كلوديا شينباوم تصبح أول امرأة تترأس المكسيك

فازت مرشحة الحزب الحاكم في المكسيك، كلوديا شينباوم، في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، لتصبح أول امرأة تنتخب لتولي رئاسة البلاد.

وحصلت شينباوم على 58.84 بالمئة من الأصوات، بعد الإعلان عن نتائج فرز 82 بالمئة من صناديق الاقتراع. مقابل 28.15 بالمئة لمنافستها سوتشيتل غالفيز.

وستتولى شينباوم مهامها كأول رئيسة للمكسيك، في 1 أكتوبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية مهامه أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وكلوديا هي أم لطفلين، تبلغ من العمر 61 عامًا، وتحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة البيئية. وقد سبق لها أن شغلت منصب عمدة العاصمة مكسيكو سيتي، التي يفوق عدد سكانها الـ9 ملايين.

وستقود الرئيسة الجديدة بلدها الذي يضمّ أكثر من 130 مليون نسمة، لفترة رئاسية واحدة غير قابلة للتجديد، مدّتها 6 سنوات.