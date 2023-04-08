كلود بويل: مواقع التواصل ولّدت هشاشة نفسية لدى اللاعبين الشباب

يُؤمن التقني الفرنسي كلود بويل بِأن مواقع التواصل الاجتماعي تركت بصمة قوية، في سجّل كرة القدم هذه الأيّام.

وسبق للتقني كلود بويل (61 سنة) في السنوات القليلة الماضية، تدريب رياض محرز وإسلام سليماني ورشيد غزال في فريق ليستر سيتي الإنجليزي، ورياض بودبوز في نادي سانت إيتان الفرنسي.

وقال كلود بويل في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الفرنسي “سو فوت”: “يُريد اللاعبون الشباب بِسرعة اكتساب صفة مُحترف. يُظهرون نضجا مُعيّنا بِمجرد خوض أوّل مباراة. لكن على العكس من ذلك، أجد أنهم أكثر هشاشة، لِأنهم يتعرّضون لِضغوط كبيرة، خاصة مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن يكونوا مُحاطين ومدعومين. لا تزال لديهم بعض الهشاشة التي يجب مراقبتها. في السابق، كان اللاعبون يتمتّعون بِمزيد من الصلابة لأنهم كانوا أقل تعرّضا للجمهور”.

ويقضي عديد اللاعبين الشباب وقت الفراغ في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكسير الحواجز بينهم وبين الجمهور. وهو ما يجعلهم عرضة سهلة لـ “الرّشق” والتأثير السّلبي على المعنويات.