كلود لوروا يرشّح الجزائر للتتويج بكأس إفريقيا 2023

إلى جانب السينغال والمغرب والكاميرون

رشّح المدرب الفرنسي المخضرم، كلود لوروا، المنتخب الوطني الجزائري للتألق خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، معتبرا أن تشكيلة “محاربي الصحراء” من بين أقوى المنتخبات الإفريقية حاليا.

وكشف المدرب الفرنسي، كلود لوروا، عن مرشحيه للتتويج بلقب كأس إفريقيا القادمة، المقرر إجراؤها في كوت ديفوار، في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.

وقال لوروا، الخبير في الكرة الإفريقية، في تصريح خصّ به موقع “فوت أفريكا”، أول أمس الجمعة، “إن “منتخبات السنغال والمغرب والجزائر هي الأكثر حظا للفوز باللقب القاري، باعتبارها القوى الكروية البارزة حاليا في القارة السمراء”.

إلى جانب منتخبات الجزائر، السينغال والمغرب، أبدى التقني الفرنسي بعض التردّد في ترشيح المنتخب الكاميروني للتنافس على التاج القاري بكوت ديفوار، قائلا: “لست متأكّدا هذه المرة، قد يكون الكاميرون مفاجأة هذه الدورة، أفضّل دائما الرهان على المنتخبات التي يمكنها تحقيق المفاجأة”، قبل أن يستطرد مستدركًا: “في الحقيقة، الكاميرون لا يتوفر على الإمكانات والمؤهلات اللازمة للتتويج باللقب السادس في تاريخه، ليس لديه أساس حقيقي، بالرغم من وجود الموهبة في صفوفه، لكن في منافسات كأس إفريقيا، الموهبة وحدها لا تكفي”.

في ذات السياق، أكد كلود لوروا أن بعض المنتخبات تبقى دائما مرشّحة للعب الأدوار الأولى، على غرار منتخب “الفراعنة” وكذا المنتخب المالي “هناك مصر أيضا لديها منتخب قوي، دون نسيان مالي، التي كنت أنتظرها شخصيّا من مدة طويلة، بالنظر إلى المواهب الكثيرة في هذا البلد”، يقول المدرب الخبير في الكرة الإفريقية.

وأضاف كلود لوروا، الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لمنتخبات الكاميرون، والسنغال، والكونغو الديمقراطية، وغانا، أن منتخب “بافانا بافانا” (جنوب إفريقيا)، قد يكون حاضرا بقوة في هذه الدورة، مثلما هو الشأن أيضا بالنسبة لمنتخب البلد المنظم الذي يبقى من بين أقوى منتخبات القارة: “هناك أيضا منتخب الدولة المنظمة كوت ديفوار، رغم أنني لا أضعه ضمن المرشّحين للقب القاري”.

وختم “الساحر الأبيض”، كما يلقبه الإعلام الإفريقي، تصريحاته قائلًا: “هذه النسخة من أمم إفريقيا ستكون معقدة، كل شيء يسير إلى أن البطولة ستكون تنافسية للغاية، هناك عديد المنتخبات المرشّحة القادرة على التتويج”.