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كلية أمريكية: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الصحة العقلية

الشروق أونلاين
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كلية أمريكية: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الصحة العقلية
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ارتفاع درجات الحرارة

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العقلية والأمراض المرتبطة بها، حسب ما كشفت عنه كلية بايلور للطب في هيوستن بالولايات المتحدة.

وجاء في بيان للكلية إن الحرارة الزائدة تؤدي إلى ظهور تغيرات في المشاعر والسلوك، بسبب تأثيرها على مادة السيروتونين. مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة وزيادة التوتر والإرهاق.

وتشمل الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، الأشخاص الذين يعانون من حالات عقلية سابقة، والذين يتعاطون الخمور. حيث يعاني هؤلاء بالفعل من التوتر أو الغضب أو القلق في أجواء مشابهة.

وتوصي الكلية بترطيب الجسم باستمرار في الأجواء الحارّة، وإبقاء الرأس مغطى عند الخروج. بالإضافة إلى الحرص على البقاء في الظل، أو في أماكن مكيّفة.

ويوم الخميس الماضي، توقّع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يصبح شهر جويلية الجاري، الأشدّ حرارة في تاريخ الرصد الجوي على الأرض.

وتشير التقديرات المناخية إلى أن هذا الشهر، سيكون أعلى من متوسط درجات الحرارة المسجّلة ما قبل عصر الصناعة بحوالي 1.5 درجة مئوية.

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