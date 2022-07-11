كلية الحقوق والعلوم السياسية بِبومرداس في الصدارة بِتطبيق هذا النظام

اختتمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بومرداس السنة الجامعة 2021-2022، بتكريم الطلبة الأوائل في الدفعة من كل التخصصات، والأساتذة الذين ترقوا الى مرتبة أستاذ التعليم العالي وعدد من الاداريين.

وحضر مسؤولو وإطارات الجامعة، وعدد من الأساتذة والطلبة وعائلاتهم، في حفل بهيج احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بالكلية.

الحفل استُهلّ بكلمة للبروفيسور عبد العظيم بن صغير عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، الذي هنّأ من خلالها الطلبة المتخرجين و المتفوقين، ونوّه بالانجازات التي باتت تحققها الكلية، آخرها نظام “progres” كأول تجربة في جامعة “امحمد بوقرة” ببومرداس.

وأكدت كلمة عميد الكلية على السعي الدائم لكي يحصل الطالب على المعرفة الأصيلة والمتجددة، من خلال التأسيس لثقافة التفوق والامتياز والابداع، كما يدلّ على ذلك حفل التكريم.

من جهته، أشاد مدير جامعة بومرداس البروفيسور ياحي مصطفى بجهود إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية، معتبرا أنها نموذج يقتدي به من ناحية التنظيم الإداري والبيداغوجي، وقدرتها على إنهاء السنة الجامعية في الآجال المضبوطة سلفا. وفي هذا السياق ثمّن البروفيسور ياحي أيضا نجاح الكلية في منح واستخراج الشهادات وفق نظام “progres”. وقد كانت سباقة من بين جامعات الوطن في تطبيق هذا النظام المعلوماتي. وعشية احتفال الجزائر بعيد الاستقلال، نوّه البروفسور مصطفى ياحي بِأن العلم الوطني حمل في 3 جويلية لأول مرة في بومرداس التي تعد إحدى قلاع النضال الوطني. وفي معرض تكريمه للطلبة المتفوّقين الذين كان من بينهم طالب من فلسطين، توشّح مدير الجامعة مصطفى ياحي بالعلم الفلسطيني، في لفتة انسانية لقيت ترحيبا وتصفيقا من الحضور وتعبيرا خالصا عن دعم قضية فلسطين العادلة.

واختتم الحفل بأخذ صور جماعية للطلبة المتفوقين، في أجواء احتفالية عائلية لاقت استحسان كل الحاضرين.