كلينتون تتعرض للتوبيخ بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي.. هذا ما قاله طلاب غاضبون!

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لهُتافات توبيخية من مجموعة من الطلاب المتظاهرين المعارضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرتها أحد مباني جامعة كولومبيا في نيويورك.

ووفقاً لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية فإن هيلاري المرشحة الرئاسية لانتخابات في 2016، والتي تدرّس في الجامعة قوبلت بهتافات “عارٌ عليكِ، عارُ عليكِ” خلال مغادرتها أحد المباني، وأظهرت لقطات للطلاب وهم يجلسون أمام لافتة كبيرة تقول “يدا كولومبيا ملطختان بالدماء”، وبينما كانت هيلاري تمر إلى جوارهم، صرخوا “أنت تدعمين الإبادة الجماعية”.

وأظهرت اللقطات أيضاً عشرات الطلاب يوجهون الهتافات لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، بينما تظهر محاطة بالعديد من الأشخاص وتسير في الممر.

يأتي ذلك قبل أقل من شهر على احتجاج طلاب من الجامعة خلال محاضرة كانت تلقيها هيلاري حول مشاركة المرأة في عمليات السلام، حيث وقف حوالى 30 طالبا، وجمعوا أجهزة الحاسوب وحقائب الظهر الخاصة بهم، وانضموا إلى عشرات المتظاهرين الآخرين الذين تجمعوا في بهو مبنى الجامعة، احتجاجا على الموقف الأميركي من الحرب في غزة.

وفي 15 نوفمبر الجاري، أصدرت 43 منظمة تابعة لجامعة كولومبيا بياناً طالبت فيه الإدارة بالتوقف عن “دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي” والتوقف عن قمع النشاط المؤيد لفلسطين.

وتضمّن البيان توضيحاً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من قصف للمستشفيات والمدارس وقطع للغذاء والمياه وقتل الآلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكداً أن هدف الحركة هو سحب الاستثمارات التي تقدمها الجامعة للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

في وقت سابق، قالت كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية” للحركة.

وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين “إسرائيل” و”حماس”، معتبرة أن “الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون “حماس”… هذا غير ممكن”.

واقترحت في أول أسبوع من نوفمبر الجاري، العمل على جعل قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، حيث قالت في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته “بلومبرغ”: “نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام”.

وأضافت: “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية”.