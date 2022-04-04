كلينتون تثير غضب السعوديين بسبب هذه العبارة

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وقوف السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزوه لأوكرانيا معتبرة أن هذا القرار “قصير المدى” وأشارت إلى أنه يجب اتباع أسلوب “العصا والجزرة” مع المملكة، ما أثار موجة من الجدل والغضب عبر تويتر، الإثنين.

وقالت كلينتون عبر برنامج “Meet the Press” على قناة NBC، ردا على سؤال حول رفض السعودية زيادة حصتها من إنتاج النفط لخفض الأسعار والعواقب التي يجب أن تتحملها الرياض: “أنا مستاءة من هذا القرار لأنني أراه قصير المدى ولا يصب في مصلحة أحد بما في ذلك مصلحتهم”، حسب قولها.

وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قائلة: “كنت لأفعل كل ما بوسعي لأكون أكثر إقناعا وأن أتحدث عن العواقب…”، وقاطعها المذيع مقترحا: “أسلوب العصا والجزرة”، حسب قوله.

وردت كلينتون قائلة: “أعتقد أن عليك اتباع أسلوب العصا والجزرة فنحن في أزمة وجودية اليوم والجانب الإيجابي الوحيد من هذا الاعتداء المروع وغير المبرر والذي لا عذر له على أوكرانيا وارتكاب جيش بوتين جرائم حرب، هو أن العالم الآن استفاق، والبعض استفاق قبل الآخر لكن على الجميع أن يصب انتباهه هنا”، حسب قولها.

وأثار حديث المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، غضبا واسعا على تويتر من جانب المغردين السعوديين، إذ انتشر وسم “هيلاري كلينتون” عبر الموقع، وتطرق كثير من المغردين إلى حادثة إغلاق هاتف وزير الخارجية السعودي السابق، الأمير سعود الفيصل، للهاتف خلال مكالمة مع كلينتون.