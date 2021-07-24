“كلينت إيستوود” الإيراني!

باتت إيران مساء السبت، أوّل البلدان الإسلامية التي ينال رياضيوها المعدن النّفيس في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بِواسطة الرياضي جواد فوروغي، الذي أحرز الميدالية الذهبية في رياضة الرّماية، ومسابقة المسدّس 10 أمتار هواء مضغوط تحديدا.

وأظهرت صور التلفزيون جواد فوروغي يُؤدّي “سجدة الشكر”، بعد فوزه بِالمسابقة.

وسبق لـ “كلينت إيستوود” نسخة إيران، افتكاك اللقب العالمي في الاختصاص ذاته، بِكرواتيا في شهر جوان الماضي.

بعيدا عن الرّياضة، يشتغل جواد فوروغي (41 سنة) مُمرّضا في الفترة الليلية، بِأحد مستشفيات بلده إيران.

وسمح هذا التتويج، بِتموقع إيران – مُؤقّتا – في المركز الخامس ضمن لائحة الترتيب العام لِأولمبياد طوكيو، رفقة المجر والإكواتور وتايلاندا وكوسوفو.

وتتصدّر الصين الجدولَ بِثلاث ذهبيات وبرونزية، تليها إيطاليا واليابان في المركز الثاني بِذهبية ومثلها من الفضة لِكلَيهما.

بقيت الإشارة إلى أن حديث “علّموا أبناءكم الرّماية والسّباحة وركوب الخيل” المنسوب إلى خاتم المرسلين وسيّد الآنام محمد (عليه الصلاة والسلام) أو الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، منحه “أهل الذكر” (فقهاء علم الحديث) درجة “ضعيف”. رغم أن الرّماية كانت مُحبّبة لدى المسلمين، بل حتى في جاهلية العرب، وكانت مُرادفة لـ “الرّجولة”.