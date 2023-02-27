كلينسمان مدربا لكوريا الجنوبية وفيتنام تستعين بمدرب فرنسي

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين، عن تعيين الألماني يورغان كلينسمان مدربا للمنتخب الأول، خلفا البرتغالي باولو بينتو.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إن كلينسمان يرتبط بعقد حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن جهته، عيّن الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، الفرنسي فيليب تروسيه مدربًا للمنتخب إلى 2026.

وقال المدرب الجديد، البالغ 68 عاما: “توسيع كأس العالم إلى 48 دولة في 2026 فرصة لفيتنام، وهذا هو هدفنا النهائي”.

ويتمتع تروسيه بخبرة كبيرة على الساحة الدولية، حيث سبق له أن درب العديد من المنتخبات الإفريقية هي كوت ديفوار، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، وجنوب إفريقيا، كما أشرف على منتخبي قطر واليابان.