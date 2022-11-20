كلينسمان يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر

قال النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان، أنه يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر 2022، مؤكدا أن منتخبات غير مرشحة قد تذهب بعيدا في المنافسة.

ويتوقع كلينسمان أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، خاصة إذا كانت هذه المنتخبات تتمتع بالشجاعة.

وأضاف كلينسمان في هذا السياق، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: “ربما يكون منتخباً إفريقياً أو آسيوياً، إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيدا”.

وتابع النجم الألماني السابق: “كأس العالم الحالية ليست نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي للتقدم إلى الأمام بشجاعة، لأنك لن تذهب بعيدا إذا اعتمدت أسلوبا دفاعيا بحتا”.