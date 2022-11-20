-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كلينسمان يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر

عمر سلامي
  • 363
  • 0
كلينسمان يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر
أرشيف
يورغن كلينسمان

قال النجم الألماني السابق يورغن كلينسمان، أنه يتوقع مفاجآت كثيرة في مونديال قطر 2022، مؤكدا أن منتخبات غير مرشحة قد تذهب بعيدا في المنافسة.
ويتوقع كلينسمان أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، خاصة إذا كانت هذه المنتخبات تتمتع بالشجاعة.

وأضاف كلينسمان في هذا السياق، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: “ربما يكون منتخباً إفريقياً أو آسيوياً، إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيدا”.

وتابع النجم الألماني السابق: “كأس العالم الحالية ليست نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي للتقدم إلى الأمام بشجاعة، لأنك لن تذهب بعيدا إذا اعتمدت أسلوبا دفاعيا بحتا”.

مقالات ذات صلة
مونديال قطر2022: الرئيس تبون يلتقي زعماء وقادة عرب بملعب البيت

مونديال قطر2022: الرئيس تبون يلتقي زعماء وقادة عرب بملعب البيت

6 قصص غريبة في تاريخ كأس العالم كانت الجزائر ضحية لإحداها

6 قصص غريبة في تاريخ كأس العالم كانت الجزائر ضحية لإحداها

ديشان يقرّر عدم تعويض بن زيمة في قائمة فرنسا

ديشان يقرّر عدم تعويض بن زيمة في قائمة فرنسا

استهلاك الكحول خلال كأس العالم بقطر.. فيفا يعلن عن قرار جديد

استهلاك الكحول خلال كأس العالم بقطر.. فيفا يعلن عن قرار جديد

مدرب ليبيا: “مباراة الجزائر في الشان ستكون قوية”

مدرب ليبيا: “مباراة الجزائر في الشان ستكون قوية”

صحيفة أمريكية: قرار منع الخمور صدر من العائلة الحاكمة في قطر

صحيفة أمريكية: قرار منع الخمور صدر من العائلة الحاكمة في قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد