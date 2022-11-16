كلّ الأرقام حول مبيعات تذاكر وديّة الجزائر ومالي

13.979 تذكرة تمّ اقتناؤها من قبل مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم، لحضور وديّة الخضر أمام مالي، مساء الأربعاء، في ملعب ميلود هدفي بوهران.

وحسب ما تظهره إحصائيات مؤسسة النقد الآلي والوساطة بين البنوك ”ساتيم” إلى غاية منتصف نهار الأربعاء، فقد اقتنيت هذه التذاكر في 8.393 عملية شراء عبر منصة ”تذكرتي” الرقمية، باستخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني البنكية والبريدية.

وتجاوزت قيمة التذاكر المباعة لوديّة مالي مبلغ 1 مليار و472 مليون سنتيم.

وتمثل تذاكر الملعب المحدّدة بسعر 700 دينار أكبر نسبة من التذاكر التي تمّ اقتناؤها، حيث بلغ تعدادها 6.675 تذكرة.

أما تذاكر 3000 دينار فقد بيعت منها 1.872 تذكرة، مقابل 5.432 تذكرة بسعر 900 دينار.