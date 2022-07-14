كلّ التفاصيل حول المعنيين بالعفو الرئاسي عن المساجين في عيد الاستقلال

نشرت رئاسة الجمهورية يوم الخميس، حوصلة تحدّد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في حوصلة الرئاسة ما يأتي:

أولا، إجراءات العفو العادية:

الفئة الأولى: وتشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.

الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.

الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.

الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.

الفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات:

التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي.

التكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.

أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.

ثانيا، إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة كالتالي: