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الجزائر

كلّ التفاصيل حول شروط الاستفادة من دعم الدولة لترقية الصادرات

محمد عبد المؤمن
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كلّ التفاصيل حول شروط الاستفادة من دعم الدولة لترقية الصادرات
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دعم مالي للمصدّرين

وقّع وزيرا التجارة وترقية الصادرات والمالية، قرارا وزاريا مشتركا، يتضمّن شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المالي الموجّه للمصدّرين، في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات.

وينصّ القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العد  82)، على تحديد قائمة النفقات التي تتكفّل بها الدولة. في إطار الدعم المخصّص للمصدّرين.

ويستفيد من الإعانات المنصوص عليها في القرار، كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، يمارس نشاط التصدير. أو يقدّم خدمات تساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

ويتم دفع مبلغ التعويض للمصدّرين المستفيدين من الدعم، بعد تقديم ملف لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات. وتسدّد مبالغ التعويضات في خلال 6 أشهر من تاريخ إيداع الملفات.

وتحدّد النفقات التي تتكفّل بها الدولة، بموجب هذا القرار، بالشكل التالي:

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