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الجزائر

كلّ القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي في موقع واحد

الشروق أونلاين
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كلّ القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي في موقع واحد
أرشيف
وزارة العمل

أطلق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منصة رقمية جديدة، تحتوي على جميع القوانين والنصوص التشريعية المتعلّقة بالقطاع.

وتتضمن منصة العمل الجديدة، 3 أبواب هي العمل، التشغيل، والضمان الاجتماعي، بحيث يشمل كل باب مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية.

وتمّ عرض النصوص القانونية في المنصة، في هيئة روابط مباشرة، تحيل عند النقر عليها إلى ملفات “pdf” الخاصة بالقوانين. كما تتوفّر المنصة على خانة للبحث.

ومن بين القوانين التي يمكن الاطلاع عليها عبر هذه المنصة، قانون شروط توظيف العمال الأجانب،  والتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل .

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