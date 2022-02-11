كلّ شيء عن مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط بِوهران

كشفت “الفاف”، الجمعة، عن ملاعب رياضة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط المقرّر تنظيمها بِأرض الوطن.

وتحتضن مدينة وهران تظاهرة ألعاب البحر المتوسط، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

وتُجرى مسابقة كرة القدم بِأربع منشآت كروية، وهي: الملعب الأولمبي الجديد لِوهران، وميادين “أحمد زبانة” ومرسى الحجاج وسيق (معسكر). عِلما أن ملعب “أحمد زبانة” الوحيد المكسو بِالبساط الاصطناعي، والثلاثة البقية بِعشب طبيعي.

وتتوقّع هيئة الرئيس شرف الدين عمارة أن يُشارك في مسابقة كرة القدم، 14 منتخبا على الأقلّ، ينتمون إلى قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وبِخصوص التمثيل الجزائري، استقرّت “الفاف” على الزجّ بِمنتخب فئة أقلّ من 18 سنة، في تظاهرة ألعاب البحر المتوسط. على أن يتكوّن من لاعبين ينتمون إلى أكاديميتها بِخميس مليانة (عين الدفلى)، ونوادي البطولة الوطنية، وأيضا زملاء لهم ينشطون في أوروبا (مغتربين). تحت إشراف الناخب الوطني مراد سلاطني.

وبِشأن ميادين التدريب، وفّر المُنظّمون 4 ملاعب وهي: الحبيب بوعقل، والسانية، وميدانَين آخرَين، قالت “الفاف” إنهما قريبان من ملاعب المنافسة (نحو 50 كلم كأقصى حدّ).

ولم يضبط اتحاد الكرة الجزائري هدفا واضحا بِخصوص هذه المشاركة، وقال إن تلاميذ التقني سلاطني سيلتزمون بِتقديم أفضل العروض، وتشريف الألوان الوطنية.

تاريخيا، سبق للمنتخب الوطني الجزائري إحراز ذهبية كرة القدم، في ألعاب البحر المتوسط داخل القواعد عام 1975 (عقب الفوز في النهائي على فرنسا 3-2 بعد الوقت الإضافي)، بِلاعبين مثل الحارس مهدي سرباح والمدافعَين جمال كدو وعبد المالك علي مسعود (رحمهم الله) ومتوسط الميدان عبد العزيز صفصافي والمهاجمَين عمر بتروني وعيسى دراوي (رحمه الله)، تحت إشراف المدرب رشيد مخلوفي. وفضية نسخة لونغدوك روسيون (فرنسا) عام 1993 (بعد الخسارة في النهائي أمام تركيا 0-2)، بِلاعبين أمثال الحارس فيصل بن طلعة والمدافعَين أحمد شدبة وسيد أحمد زروقي ومتوسط الميدان العيد خياط وصانع الألعاب ناصر قايد والمهاجمَين فوزي موسوني ونبيل بورصاص ورضوان بن مساهل، تحت إمرة المدرب مصطفى أكسوح.

وفي نسخة 1993، شارك صانع الألعاب زين الدين زيدان رفقة المدافع ليليان تورام مع منتخب فرنسا، الذي حاز المركز الثالث. بينما درب منتخب تركيا في الطبعة ذاتها التقني المحلي فتيح تيريم (مدرب فغولي في قلعة السرايا لاحقا)، وضمّ في صفوفه المهاجم هاكان شوكور (ثور البوسفور)، ومتوسط الميدان سيرغان يالسن (مدرب غزال في فريق بشكتاش لاحقا).