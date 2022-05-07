كلّ شيئ عن نتائج قرعة “غرين كارد” للهجرة إلى الولايات المتحدة

تفرج الخارجية الأمريكية مساء السبت، عن نتائج القرعة العشوائية لتأشيرة التنوّع للراغبين بالهجرة إلى الولايات المتحدة، أو ما يعرف بقرعة “غرين كارد” للعام 2023.

وتتعلّق هذه النتائج بالمسجّلين في القرعة، في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي 2021.

ويفترض أن تبدأ نتائج القرعة بالظهور على الموقع الرسمي الوحيد، يوم 7 ماي الجاري، بداية من الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت الجزائر.

ويمكن للمسجّلين الراغبين في الاطلاع على نتائج القرعة، إدراج رقم تأكيد التسجيل، واللقب العائلي، وسنة الميلاد، في الخانات المخصّصة لذلك، مثلما هو موضّح في الصورة التالية:

وبعد تسجيل المعلومات المذكورة، سيكون المسجّل المرشّح للحصول على بطاقة “غرين كارد” للهجرة إلى الولايات المتحدة أمام 3 احتمالات:

أولا: في حالة ظهور الرسالة المكتوبة بالأحمر، فهذا يعني أنّ الرقم الذي قمت بإدخاله خاطئ. ويمكن الحصول على رقم تأكيد جديد في حالة نسيان رقم التسجيل.

ثانيا: بالنسبة لمعظم المشاركين في القرعة العشوائية، سيكون الردّ سلبيا. عن طريقة رسالة تحمل العبارة الشهيرة التالية: based on the information provided, the Entry HAS NOT BEEN SELECTED.

بالنسبة لمعظم المشاركين في القرعة العشوائية، سيكون الردّ سلبيا. عن طريقة رسالة تحمل العبارة الشهيرة التالية: based on the information provided, the Entry ثالثا: بالنسبة للمحظوظين الذين ابتسمت لهم القرعة العشوائية، ستظهر أمامهم رسالة تخبرهم بأنّهم كانوا بين 50.000 ناجحًا.

ولا يعتبر الفوز في القرعة، موافقة نهائية على تسليم بطاقة “غرين كارد” للمعني. إذ سيكون على الفائزين انتظار استدعائهم لإجراء مقابلة مع القنصلية الأمريكية في بلادهم، قبل تأكيد قبولهم بشكل نهائي.