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كلّ ما يجب أن تعرفه عن تأشيرة “الزيارة الشخصية” لأداء مناسك العمرة

الشروق أونلاين
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كلّ ما يجب أن تعرفه عن تأشيرة “الزيارة الشخصية” لأداء مناسك العمرة
أرشيف
تأشيرة "الزيارة الشخصية" لأداء مناسك العمرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الأربعاء في بيان، عن خطوات الحصول على تأشيرة “الزيارة الشخصية”. التي تمكّن زوار المملكة من أداء مناسك العمرة، عن طريق تلقّي دعوة من مواطن سعودي.

“وتسمح التأشيرة الجديدة للأجانب بالتنقل بين مناطق المملكة، وتأدية مناسك العمرة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية”.

ويتمّ التقديم للتأشيرة من طرف المواطنين السعوديين، الذين يرغبون في دعوة رعايا أجانب لزيارة البلاد. وهذا عن طريق منصة التأشيرات الرقمية.

وبعد الصدور الموافقة على “طلب الدعوة”، يتوجّب على المواطن الأجنبي المدعو لزيارة السعودية، استكمال عملية الحصول على التأشيرة على مستوى سفارة أو قنصلية المملكة  في بلده.

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