كلّ ما يجب أن تعرفه عن صيغة السكن الترقوي الحرّ LPL

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) يوم الأحد، عن فتح موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الترشّح لاقتناء سكنات في صيغة “الترقوي الحرّ” LPL، على مستوى ولاية الجزائر.

والسكن الترقوي الحرّ هي صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP. لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين.

ويتمثل الفرق الأساسي بين LPL وLPP ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة. عكس ماهو الحال بالنسبة لصيغة “الترقوي العمومي”، التي يتطلب الاكتتاب فيها عدّة شروط.

فمن بين الشروط التي يجب توفّرها في الراغبين بالحصول على سكنات LPP، أن تتراوح مداخيل كلا الزوجين بين 12 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم شهريا.

بمعنى أنّ المواطنين الذين تقلّ مداخيلهم (بالنسبة لكلا الزوجين معا)، عن 12 مليون سنتيم شهريا، أو تزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، لا يحقّ لهم الحصول على هذا النوع من السكنات.

وقد تمّ إطلاق صيغة LPP في سنة 2014. بهدف تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى، بسبب ارتفاع مداخيلهم عن المستوى المحدّد.

بالمقابل، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية بأسعار مناسبة. من الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المذكورة سابقا، أن يسجّلوا طلباتهم لاقتناء سكنات “الترقوي الحرّ” LPL.

ويشمل ذلك المواطنين الذين يمتلكون سكنات أو أراض صالحة للبناء. بينما تقتصر الاستفادة من برنامج “السكن الترقوي العمومي” LPP على الذين يثبتون عدم ملكيتهم لأيّ سكن خاص.

وبطبيعة الحال، لا يستفيد الراغبون في الحصول على سكن بصيغة “الترقوي الحرّ” LPL، من أيّ إعانة مالية من الدولة، مثل تلك التي يحصل عليها المستفيدون من سكنات LPP.

وتختلف أسعار السكن الترقوي الحرّ LPL، حسب مساحة الشقّة، وحسب الموقع كذلك. وهي تتراوح بين 610 ملايين سنتيم بالنسبة لشقّة F3 في عين الدفلى، و1.5 مليار سنتيم بالنسبة لشقّة F5 في تيبازة.

فتح التسجيلات لاقتناء السكنات بصيغة الترقوي العمومي والترقوي الحر

في 22 ماي 2022، أعلنت ENPI، عن إعادة فتح التسجيلات لاقتناء السكنات بصيغة الترقوي العمومي LPP، والترقوي الحرّ LPL، على مستوى ولاية بالجزائر.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أنّه سيتمّ إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر، أمام المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي. وهذا حسب المخزون المتوفر.

ودعت المؤسسة جميع الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

كما يمكن للمواطنين الذين لا تتوفّر لديهم شروط الحصول على سكنات LPP، التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي الحر LPL، في حدود عدد السكنات المتوفرة، يوضح ذات البيان.