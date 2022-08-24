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جواهر

كل أسبوع زيجة.. طفلة مصرية تزوجت أربع مرات خلال شهر واحد

جواهر الشروق
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كل أسبوع زيجة.. طفلة مصرية تزوجت أربع مرات خلال شهر واحد

كشفت عضوة في مجلس النواب المصري عن واقعة غريبة تتمثل في زواج طفلة 4 مرات في الشهر، أي بمعدل زيجة في كل أسبوع.

وأشارت النائبة أميرة العادي أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عامًا، لآن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو 18 عاما.

وقالت أميرة ، خلال برنامج “راجل و2 ستات”، الذي يبث على قناة “أون إي”، أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ 18 عاما، وهو الأمر الذي يورطها في مشكلة كبيرة عندما تنجب الأطفال.

وتابعت العضوة بمجلس النواب، أن المجتمع المصري يحتاج إلى توعية بالمشكلات التي تواجه الطفلة عندما يتم تزويجها في سن مبكرة، وأكدت وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، ووصفته بأنه “رقم كبير جدًا” وفقا لـ “المصري اليوم”.

وكشفت أن هناك زيجات تتم في سن 13 عاما، وهناك محافظات تتصدر نسب الزواج للأطفال.

وأضافت: “المجلس القومي للمرأة، لديه حالة لطفلة تزوجت 4 مرات في شهر”، معلقة:  “كل أسبوع تتزوج رجلا، وليس هناك اعتبار للعدة”.

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