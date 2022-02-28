كل التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية وترقية التصدير

تجسيدا للرؤية الاقتصادية الجديدة.. وزير التجارة:

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق هذا الاثنين بولاية الوادي أن الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير، تجسيدا للرؤية الاقتصادية الجديدة التي يتبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص ترقية نشاط المؤسسات الإنتاجية الوطنية باعتبارها تشكل إضافة للثروة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح الوزير لدى استماعه لانشغالات متعاملين اقتصاديين خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للمنتوجات الوطنية “إنتاج وتصدير” في طبعته الثانية، أن القطاع يولي أهمية قصوى لمسألة الدعم اللوجيستي لاسيما منه النقل البري للبضائع، بما يسمح بتطوير حركية تصدير المنتوج الوطني على مستوى المعابر الحدودية البرية، وذلك في إطار المبادلات التجارية مع البلدان المجاورة.

ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التجارية التي تحتضنها الخيمة العملاقة للعروض بالمركب السياحي “الغزال الذهبي” نحو 72 عارضا يمثلون متعاملين اقتصاديين من أصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة (محلية ووطنية) بالقطاعين العمومي والخاص بهدف التعريف بالمنتوج الوطني، بما يساعد على إبرام اتفاقيات شراكة مع المتعامل الأجنبي لفتح سوق حقيقية للتصدير.

كما تشارك في هذا الصالون الدولي وفود لرجال الأعمال وممثلين دبلوماسيين لعدة دول أجنبية منها دول إفريقية (ليبيا وتونس وموريتانيا والسنغال وزيمبابوي ومالي) إلى جانب بنغلاديش بهدف إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتعامل الاقتصادي الجزائري وأيضا بحث فرص تصدير المنتوج الوطني إلى السوق الإفريقية، حسب المنظمين.

ويشرف وزير التجارة وترقية الصادرات خلال هذه الزيارة إلى ولاية الوادي على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني “مال وأعمال” الذي سيتناول موضوع “الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.

خ. م