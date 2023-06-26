كل التفاصيل عن تكوين الأساتذة المدمجين شهر جويلية

حصص دراسية في 8 مواد واختتام الدورة بامتحانات نهاية التكوين

أفرجت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية التكوين، عن التوزيع الزمني للتكوين البيداغوجي لفائدة الأساتذة المتربصين المدمجين بأمرية رئاسية للأطوار التعليمية الثلاثة، إذ سيتلقون حصصا دراسية تكوينية مكثفة في ثماني مواد من أبرزها التشريع المدرسي والوساطة المدرسية وأخلاقيات وأدبيات المهنة، على أن تختتم الدورة الثانية ببرمجة امتحانات نهاية التكوين.

وأبلغت الوزارة الوصية مديري التربية للولايات، بأن الدورة التكوينية الثانية للأساتذة المتربصين المدمجين بأمرية رئاسية بتاريخ 11 ديسمبر 2022، ستنطلق بصفة رسمية في الفاتح جانفي الداخل وتختتم في 3 أوت، إذ سيتلقى المتكونون خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل “من الفاتح إلى غاية الـ6 منه”، حصصا دراسية مكثفة في ثماني مواد تعلمية وهي تعليمية اللغة، الوساطة المدرسية، علم التربية وعلم النفس، التشريع المدرسي، التقييم والمعالجة البيداغوجية، علاوة على تلقيهم دروسا في مواد تقنيات تسيير القسم، أخلاقيات وأدبيات المهنة والنظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية، في حين سيتلقون خلال الأسبوع الثاني “من 8 إلى 13 جويلية” حصصا دراسية في ثماني مواد، على أن يتلقوا في الأسبوع الثالث وينطلق من 15 إلى 20 جويلية، دروسا في ثماني مواد أيضا.

وأشارت الوصاية إلى أن الأسبوع الرابع والأخير من الدورة التكوينية، سيخصص لتلقين الأساتذة المتكونين حصصا دراسية في أربع مواد فقط، يتعلق الأمر بالنظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية، الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هندسة التكوين والوساطة المدرسية، وذلك ابتداء من يوم السبت 22 جوان إلى غاية يوم الأربعاء الـ26 منه، على أن تخصص أيام 27 و29 و30 و31 جوان، و1 و2 و3 جويلية، لبرمجة امتحانات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري.

وأضافت الوزارة بأن التكوين التحضيري البيداغوجي سيمتد وجوبا على مدار الأسبوع، أي ابتداء من السبت إلى غاية الخميس، بإسقاط أيام الجمعة فقط، وبالتالي فالأساتذة مطالبون وجوبا بالحضور لتلقي الحصص التكوينية، وفي حال التغيب سيتعرض المخالفون لعقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل من المنصب.

وفي نفس الإطار، أكدت وزارة التربية الوطنية على أن مدة الحصة التكوينية في كل مادة تتراوح بين ساعة وساعتين، ليصل الحجم الساعي الإجمالي اليومي إلى خمس ساعات، وسيقسم على ثلاث فترات زمنية.