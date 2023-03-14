كل التفاصيل عن سفريات العمرة ومخطّط النقل في رمضان

273 رحلة نحو البقاع المقدسة وفتح خطوط نحو إفريقيا

أماط وزير النقل كمال بلجود اللثّام عن برنامج النقل الخاص بشهر رمضان المقبل، والذي تضمّن 273 رحلة جوية نحو البقاع المقدسة لفائدة المعتمرين، مع تبني مخطط مروري جديد يضمن المرونة في تنقلات الجزائريين بين البلديات والولايات، فضلا عن برمجة رحلات ليلية عبر القطارات بين الجزائر العاصمة ووهران.

كشف كمال بلجود، الثلاثاء، لدى سماعه من قبل أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، عن برمجة 273 رحلة نحو البقاع المقدسة خلال شهر رمضان لفائدة المعتمرين، موزعة على كل من الخطوط الجوية الجزائرية بـ 167 رحلة، وشركة الخطوط العربية السعودية بـ 99 رحلة، إضافة إلى شركة الطيران “فلاي ناس” التي حازت على 07 رحلات، وتنطلق هذه الأخيرة – يقول الوزير- عبر مطارات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة، الوادي، غرداية، تمنراست وأدرار باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 أفريل 2023.

وأكّد المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن برنامج الطيران الخاص بالحج وموسم الصيف، لا يزال قيد الدراسة والتنسيق على مستوى الحكومة برئاسة الوزير الأول وبمشاركة القطاعات المعنية.

وأوضح بلجود أن مصالحه تسهر على تسطير برنامج خاص بالنقل الموجه للميترو، التراموي والمصاعد الهوائية، وكذا توفير حافلات المؤسسة العمومية لضمان النقل الحضري وشبه الحضري والنقل بالسكك الحديدية وسيارات الأجرة طيلة هذا الشهر المعظم وإعداد مخطط للفترة الليلية، للتكفل بتنقلات المواطنين خلال السهرات الرمضانية، مع وضع نظام يضمن التكفل بنقل المواطنين، خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات السكة الحديدية.

وقد تم تكييف الرحلات، يقول بلجود، حسب مواقيت الإفطار والسحور، مع تعديل مواقيت الانطلاق والوصول بالنسبة للقطارات الليلية وإضافة رحلات خاصة للجزائر العاصمة ووهران خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية، لوضع مخطط مروري يسمح بتسهيل حركة المرور بالبلديات التي تعرف كثافة مرورية وإعادة تكييف وتدعيم وسائل نقل المسافرين عبر الخطوط التي تشهد عجزا وتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنقلات المواطنين.

وبخصوص استراتيجية قطاع النقل الخاصة بسنة 2024، فقد تقرّر تمديد خطوط السكك الحديدية واستمرارية انجاز المنشآت القاعدية وتطوير القدرات الوطنية للنقل واللوجستيك وصناعة السفن وتثمين الرأس المالي البشري ورقمنة القطاع، كما أنه على صعيد الإصلاحات تسهر الوزارة على إتمام إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاطات النقل البري والبحري والجوي.

وفي مجال الرقمنة، تم استحداث بوابة إلكترونية للخدمة العمومية شهر جويلية 2022 ـ يقول الوزيرـ تحتوي هذه البوابة على 56 خدمة 16 منها النقل البري، و21 للنقل البحري و19 خدمة الجوي.

وتتيح الشركة الوطنية للنقل البحري للجزائريين لأول مرة إمكانية شراء تذاكر السفر عبر الدفع الإلكتروني، حسب وزير القطاع، وهي خطوة هامة تندرج في إطار عصرنة القطاع، إضافة إلى مساعي الجوية الجزائرية إلى فتح خطوط نقل جديدة نحو إفريقيا، كما تعتزم وزارة النقل تحويل مطار هواري بومدين الدولي إلى مطار عبور.