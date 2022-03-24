كل التفاصيل عن عملية بيع التذاكر لأنصار الخضر تحسباً لموقعة البليدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلق عملية بيع تذاكر للمناصرين يوم الأحد 27 مارس، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تحسبا لمباراة الإياب التي ستجمع الخضر بالمنتخب الكاميروني، في إطار مباراة العودة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأكد بيان لوزارة الشباب والرياضة، أن عملية بيع التذاكر ستستمر لمدة يومين، الأحد والاثنين، في حالة عدم نفاذ التذاكر التي ستكون بسعر 500 دج للتذكرة .

بالمقابل تم تحديد توقيت المباراة في حدود الساعة الثامنة والنصف مساءا (20سا30د)،

كما تجدر الإشارة بأن عملية بيع التذاكر هذه ستخضع للشروط التالية:

– تقديم جواز التلقيح الصحي أو شهادة التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية التي تثبت هوية الشخص الملقح عند شراء التذكرة.

– منع بيع أكثر من ثلاثة (03) تذاكر للشخص الواحد على أن تقدم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات التلقيح الصحية أو شهادات التلقيح للأشخاص الغائبين.

– احترام التدابير الصحية لاسيما اجبارية ارتداء الكمامة.

– شراء التذكرة و دخول الملعب يوم المباراة يقتصر على المناصرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

– عملية بيع التذاكر ستتم على مستوى سبعة (07) شبابيك بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

– كما تعلن وزارة الشباب و الرياضة أن كل المناصرين الذين سيتنقلون إلى مدينة دوالا الكاميرونية سيستفيدون مجانا من تذاكر دخول ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحضور مقابلة العودة هذا الثلاثاء، على أن يتم استلامهم على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر في الولايات المعنية يومي الأحد والاثنين 27 و 28 مارس 2022 شرط تقديم تذكرة السفر إلى دوالا وبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمعني بسفرية دوالا.