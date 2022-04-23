-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الهيئة الإسلامية العليا بالقدس:

كل التقدير لموقف الجزائر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

س.ع
  • 590
  • 0
كل التقدير لموقف الجزائر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
أرشيف
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

أعرب الشيخ يوسف جمعة سلامة، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، عن تقديره لموقف الجزائر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية في كل مراحلها، مثمنا الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوقف العدوان الغاشم على الأقصى المبارك والقدس وفلسطين.
وأكد الشيخ يوسف جمعة سلامة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “تحرك الرئيس عبد المجيد تبون مقدر عاليا من أبناء شعبنا وليس هذا بغريب على نجاح الدبلوماسية الجزائرية، بعد تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، وتحركاتها عبر المنظمات الدولية لنصرة القضية الفلسطينية”.
وثمن الشيخ يوسف جمعة سلامة عاليا جهود الجزائر ورئيسها الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في كافة المنتديات العربية والإسلامية والدولية.

مقالات ذات صلة
التفاصيل الكاملة عن “بكالوريا الفنون” عبر ثانوية متخصصة

التفاصيل الكاملة عن “بكالوريا الفنون” عبر ثانوية متخصصة

عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق الجمعة

عودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق الجمعة

مدريد تتحسر على خسارة موقعها في الجزائر

مدريد تتحسر على خسارة موقعها في الجزائر

الفريق شنقريحة: الجزائر تتوفر على مقومات التجدد والانطلاق نحو الوجهة السليمة

الفريق شنقريحة: الجزائر تتوفر على مقومات التجدد والانطلاق نحو الوجهة السليمة

أساتذة “تنمية بشرية” و”برمجة” يستنزفون طلبة البكالوريا

أساتذة “تنمية بشرية” و”برمجة” يستنزفون طلبة البكالوريا

القائد السابق للقوات البرية أحسن طافر في ذمة الله

القائد السابق للقوات البرية أحسن طافر في ذمة الله

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد