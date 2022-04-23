كل التقدير لموقف الجزائر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

الهيئة الإسلامية العليا بالقدس:

أعرب الشيخ يوسف جمعة سلامة، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، عن تقديره لموقف الجزائر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية في كل مراحلها، مثمنا الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوقف العدوان الغاشم على الأقصى المبارك والقدس وفلسطين.

وأكد الشيخ يوسف جمعة سلامة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “تحرك الرئيس عبد المجيد تبون مقدر عاليا من أبناء شعبنا وليس هذا بغريب على نجاح الدبلوماسية الجزائرية، بعد تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، وتحركاتها عبر المنظمات الدولية لنصرة القضية الفلسطينية”.

وثمن الشيخ يوسف جمعة سلامة عاليا جهود الجزائر ورئيسها الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في كافة المنتديات العربية والإسلامية والدولية.