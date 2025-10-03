كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

سفير فيدرالية روسيا أليكسي سولوماتين، يصرح:

سفير فيدرالية روسيا في الجزائر، أليكسي سولوماتين على يمين الصورة

أكد سفير فيدرالية روسيا في الجزائر، أليكسي سولوماتين، الخميس بوهران، أهمية تعزيز علاقات التبادل وتوطيد التعاون بين جامعات البلدين.

وفي تصريح لـ”وأج”، على هامش زيارته إلى جامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”، أعرب ذات الدبلوماسي عن استعداده لدعم المعاهد التي تدرس اللغة الروسية في الجزائر، على غرار معهد اللغات بجامعة وهران 2، الذي يضم 200 طالب في اللغة الروسية، لا سيما من خلال تشجيع فرص التبادل والتعاون.

وفي سياق آخر، أعرب السفير عن اعجابه بالتراث الثقافي الجزائري، مؤكدا أنه سيعمل على تشجيع السياح الروس على زيارة الجزائر، التي تزخر بمناظر خلابة.

وقد قام أليكسي سولوماتين بزيارة إلى معهد اللغات بجامعة وهران 2، الذي استقبل، الأربعاء، أربعة طلبة قدموا من الجامعة الحكومية الروسية للسانيات بموسكو في إطار اتفاقية بين الجامعتين، من أجل مزاولة دراستهم.

وينتظر أن يصل فوج ثان في ذات الإطار مكون من أربعة طلبة روس من نفس الجامعة في الأيام القادمة، حيث سيزاولون، رفقة طلبة الفوج الأول، دراستهم في تخصصات اللغات العربية والفرنسية والانجليزية والحقوق والعلاقات الدولية.

ومن جهته، ذكر مدير جامعة وهران 2، أحمد شعلال، أن الجامعة أمضت منذ سنتين اتفاقيات مع جامعات روسية (جامعة موسكو الحكومية وجامعة تشيلني)، مما أسفر عن تبادلات للطلبة من البلدين من أجل الدراسة.

وبخصوص اهتمام السفارة الروسية بالجانب السياحي في الجزائر، قال شعلال أنه سيدرس إمكانية تكوين طلبة اللغة الروسية في معهد اللغات بجامعة وهران 2، في المجال السياحي.