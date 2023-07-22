كل الشروط متوفرة لإنجاز مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

مسؤولة بوزارة الطاقة والمناجم:

تم الفراغ من دراسات الجدوى والإجراءات الادارية المتعلقة باستغلال منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور في بجاية، حسب ما أكدته المديرة العامة للمناجم بوزارة القطاع نجيبة بورنان.

وقالت بورنان في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن “كل الشروط أصبحت متوفرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المسؤولة في حديثها أن المنجم الواقع بحدود دائرتي تيشي وأميزور، على مساحة قدرها 234 هكتار، يحتوي على احتياطات تقدّر بـ 34 مليون طن.

ويتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمنجم نحو 169.000 طن من مكثف الزنك، و30.000 طن من الرصاص.

كما سيسمح استغلال المنجم باستحداث 700 منصب عمل مباشر، و4.000 منصب عمل غير مباشر. مع تقليص واردات البلاد من هذه المعادن، وتصدير الفائض منها عن حاجة السوق الوطنية.

هذه أسعار المعادن “الثمينة” التي ستنتجها الجزائر في الأسواق العالمية