كل المسابقات مفتوحة أمام المشرفين المدمجين بالابتدائي

40 ألفا استفادوا من الإدماج... بلعابد يؤكد:

اعتبر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنّ المدارس الخاصة داعمة للقطاع العمومي، وبالتالي يتوجب دعمها وإعانتها وترشيد أدائها وكذا جعلها تنخرط في أداء الخارطة المدرسية.

وخلال ندوة وطنية نشطها الخميس للتحضير المبكر للدخول المدرسي 2023-2024، كشف وزير التربية عن الشروع في رقمنة السكنات الوظيفية التابعة لقطاعه، بالإضافة إلى التكفل بالمخلفات المتبقية لمستخدمي القطاع.

وفي هذا الصدد، قال بلعابد “سنقوم بكل الأعمال اللازمة لغلق السنة المالية في أوانها والقيام بتسديد كل المخلفات والتسويات الواقعة على عاتق الإدارة قبل نهاية السنة المالية”.

وحول ملف الإطعام المدرسي، أكد المتحدث ذاته أن 97 بالمئة من المدارس تتوفر على الإطعام بالوجبة الساخنة، مشيرا إلى سعي مصالحه لبلوغ النسبة الكاملة والتكفل بجميع المداس على المستوى الوطني.

وعن الإدماج، أكد الوزير استفادة أكثر من 40 ألف مشرف في مرحلة التعليم الابتدائي من العملية، داعيا الفئة التي امتنعت عنه إلى تقديم ملفاتها للاستفادة من مناصب قارة وتحسين أجورها مع إمكانية مشاركتها في كل الامتحانات المستقبلية لضمان مناصب أخرى.