كل تدخلات فاكيوندو تيو موفقة وبلايلي حاول التحايل عليه

الحكم الدولي السابق سليم أوساسي:

أشاد الحكم الدولي السابق سليم أوساسي بالحكم الأرجنتيني فاكيو ندو تيو الذي أدار المباراة المثيرة التي جمعت منتخبي الجزائر ومصر الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة بدولة قطر، حيث كان حسبه على العموم صائبا في قراراته حتى ضربة الجزاء التي أعلن عنها صحيحة بحكم ان اللاعب توقاي لعب قدم المهاجم المصري حيث أننا شجعنا بطبيعة الحال منتخبنا ولكن القانون يجب أن يطبق.

وأضاف سليم أوساسي أن الحكم تمكن بطريقة لبقة ومضبوطة وعرف كيف يتحكم في توجيه المباراة ويحافظ على سلامة اللاعبين حتى البطاقات التي أخرجها كانت في محلها ولم يؤثر على نتيجة اللقاء رغم أن اللاعبين كانوا اندفاعيين أكثر من اللازم واخلطوا بين الدفاع عن منطقتهم والخشونة، وعن عرقلة بلايلي قال لم تكن ضربة جزاء ومن المفروض أن يوجه إنذار جراء تحايله على الحكم حيث تظاهر بالسقوط، وأن الرأي العام الرياضي يجمع أن الإنذارات كانت في محلها وأن الحكم يستحق العلامة الكاملة، وهذا الحكم أكد على نزاهته ولم يؤثر إطلاقا على نتيجة اللقاء وأدى ما عليه تقنيا وبدنيا وفنيا كما أنه شرف التحكيم العالمي.