كل تفاصيل الشروط وامتيازات الالتحاق بصفوف الجيش

حسب دليل التجنيد بالمؤسسات العسكرية للناجحين في بكالوريا 2026

أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن دليل التجنيد للالتحاق بمختلف المؤسسات العسكرية، بالنسبة للنجاحين في شهادة البكالوريا 2026، حيث حددت شروط الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، والمتمثلة في القوات البرية، الجوية، البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بالوزارة، وتختتم فترة التكوين بالحصول على رتبة ضابط أو ضابط صف، أو رجل صف، على أن تتم التسجيلات الأولية حصريا عبر الموقع الإلكتروني: preinscription.mdn.dz //:http

وحددت وزارة الدفاع في “دليل التجنيد”، شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين، وهم الحائزين على بكالوريا 2026، بتقدير قريب من الجيد ومعدل 12 على الأقل، علاوة على النجاح في مسابقة القبول التي تشمل اختبار بسيكو تقني وآخر في الرياضة، والتمتع باللياقة البدنية، على أن يكون سن المتقدم 18 على الأقل و21 على الأكثر، بتاريخ 31 ديسمبر 2026، أما شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية، فهو السن 19 سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية بتاريخ 31 ديسمبر 2026، إلى جانب العزوبة والنجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية.

التسجيلات الأولية تجرى حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع

وتم اشتراط السنة الثالثة ثانوي مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا لتجنيد ضباط الصف المتعاقدين وأن يكون سن المترشح بين 18 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر بتاريخ 31 ديسمبر 2026، فيما يتاح للحائزين على شهادة التعليم المتوسط وأثبتوا مستوى السنة الأولى ثانوي التجنيد في رتبة عريف، على أن تمنح الأولوية للحاصلين على شهادة التكوين المهني، ولرتبة جندي يشترط مستوى سنة أولى متوسط على الأقل والأولوية للحاصلين على شهادات التكوين المهني.

القوات البرية بمعدل 12… وهذه شروط الالتحاق بالقوات الخاصة

وفي التفاصيل الذي جاء بها دليل التجنيد لعام 2026، فقد قدمت وزارة الدفاع الوطني، شروحات واسعة حول كيفيات الانتساب لمصالح وزارة الدفاع الوطني، فبالنسبة للقوات البرية، فإنّ التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق”، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، سنة واحدة للتكوين القاعدي المشترك بأكاديمية شرشال، و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية ميكانيك طاقوية، أو إلكترونيك، أو إعلام آلي، بأكاديمية شرشال، وسنة تطبيقية بإحدى المدارس العليا أو التطبيقية.

ولفتت وزارة الدفاع الوطني إلى أن المترشحين الضباط الراغبين في الالتحاق بسلاح القوات الخاصة، عليهم إيداع الملفات على مستوى المدرسة العليا للقوات الخاصة في بسكرة، أين سيكون الانتقاء الأولي.

فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية، ضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة شريطة حيازة مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أو حائزين على بكالوريا ضمن شعب أخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين، مقابل عامي تكوين للراغبين في الإلتحاق بكل من سلاح القوات الخاصة وسلاح المدرعات، فيما تم تحديد مدة سنة واحدة فقط بالنسبة لسلاح الاستطلاع.

ضباط الجوية بـ5 تخصصات عليا… و5 سنوات لضباط البحرية

أما الراغبون في الالتحاق بمدارس القوات الجوية، فقد أدرجت وزارة الدفاع الوطني 5 تخصصات للتكوين الأساسي للضباط، ويتعلق الأمر بليسانس مهنية “طيار”، ليسانس أكاديمية في “عمليات ملاحة جوية”، ليسانس أكاديمية في “أرصاد جوية للطيران”، ليسانس مهنية في “أمن الطيران”، ليسانس أكاديمية في الطيران.

كما أن التجنيد في القوات الجوية متاح للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية”، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط المحصل عليها في الرياضيات، الفيزياء، الفرنسية، الإنجليزية، وامتحان التربية البدنية، فيما حددت مدة التكوين في مختلف المدارس بـ5 سنوات.

أما فيما يتعلق بالتجنيد في صفوف القوات الجوية كضباط صف متعاقدين، فقد تم إدراج تخصصين وهما “تقنيات الطيران” و”رماة الجو”، حيث أن التجنيد مفتوح للذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي في العلوم التجريبية، رياضيات، تقني رياضي وتسيير واقتصاد، مع الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية والتقنية، في حين فقد حدت مدة التكوين لهذه الفئة بعامين.

وفي القوات البحرية، التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل لا يقل عن 12 في نفس الشعب السابقة، كضباط وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة للتكوين القاعدي بتامنفوست، و3 سنوات للحصول على تكوين جامعي يتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية في تخصصات علوم الملاحة البحرية، اتصالات، ميكانيك بحرية، محافظة بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية، وسنة تطبيقية واحدة على متن الباخرة المدرسة الصومام، أو السفينة الشراعية الملاح، أو المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل، أو المدرسة التطبيقية للغواصين بوهران.

وإلى ذلك أعطت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، فرصة مفتوحة للشباب الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، مع الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا، للالتحاق بقواتها البحرية كضباط صف متعاقدين، بعد تلقيهم لتكوين مدته سنة كاملة، مقابل 6 أشهر تكوين لهؤلاء الشباب الراغبين بالالتحاق بصفوف هذه القوات كرجال صف متعاقدين.

فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية ضباط صف متعاقدين تكوينا عسكريا مشتركا بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل لمدة سنة واحدة على أن يكون المترشحون حائزين على مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أو الحائزين على البكالوريا من الشعب الأخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين، مقابل تكوين لمدة 6 أشهر يتوج بشهادة عسكرية مهنية درجة 1 بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين برتبة “عريف”.

5 سنوات لتكوين مهندسي الدفاع الجوي عن الإقليم

وبخصوص الراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، فيشترط الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 12 على الأقل علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية”.

والجديد بالنسبة لهذه الفئة هذه السنة هو تخفيض سنوات التكوين للحصول على شهادة مهندس دولة في الدفاع الجوي، إلى 5 سنوات بدلا من 6 سنوات على أن تؤخذ في عين الاعتبار نقاط الرياضيات والفيزياء، كما تم تخفيض مدة التكوين بالنسبة لشهادة ليسانس في مجالي المراقبة الجوية والراديو تقني من 5 سنوات إلى 3 سنوات، حيث سيشترك الجميع لمدة سنة واحدة في التكوين القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

تخصص حقوق وأمن عمومي في الدرك

وبالمقابل، فإن الالتحاق بجهاز الدرك الوطني كضباط، يشترط له الحصول على شهادة البكالوريا أيضا بمعدل 12 على الأقل، في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية علوم تجريبية، تسيير واقتصاد ورياضيات وتقني رياضيات، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية في شرشال، و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية تخصص حقوق وأمن عمومي بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة بالجزائر، وسنة تكوين تخصص بمدرسة الشرطة القضائية بيسر بولاية بومرداس.

كما أن التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا أو سنة ثالثة متممة للالتحاق بجهاز الدرك كضباط صف متعاقدين، أو الحائزين على شهادة التعليم المتوسط أو الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل للالتحاق كرجال صف متعاقدين.

الحرس الجمهوري والحرب الإلكترونية بمعدل 12/20

ونفس الشروط تقريبا تنطبق على الراغبين بالالتحاق بقوات الحرس الجمهوري كضباط، والمتمثلة في الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 12 في العلوم التجريبية، رياضيات وتقني رياضي، مع إضافة شرط القامة، حيث أنه على المترشح أن تكون قامته لا تقل عن 1.78 متر بالنسبة للذكور و1.65 متر بالنسبة للإناث، على أن تدوم مدة التكوين للضباط 5 سنوات وسنتين لضباط صف المتعاقدين و6 أشهر لرجال صف متعاقدين.

أما عن إدارة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة، فالتجنيد مفتوح للناجحين في البكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات وتقني رياضي اختصاص هندسة كهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار العلامات المتحصل عليها في المواد الأساسية، ويدوم التكوين 5 سنوات، أما الشروط الموضوعة للمديرية المركزية للمعتمدية النجاح في البكالوريا بمعدل 12 في العلوم التجريبية والرياضيات وتسيير واقتصاد، ومدة التكوين 5 سنوات منها سنة بشرشال، و3 سنوات في المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران متوجة بشهادة ليسانس مهنية في علوم التسيير اختصاص مناجمنت، وسنة تخصص في الإدارة العسكرية، والتجنيد مفتوح كذلك في المدرسة المركزية للعتاد للحاصلين على البكالوريا 12، في شعب علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة تكوين مشترك، و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في صيانة العتاد، وسنة أخرى تخصص، ونفس الشروط تقريبا تم وضعها للالتحاق بالمديرية المركزية للوقود.

انتقاء وطني للطب العسكري

أما فيما يخص للراغبين في الالتحاق بالصحة العسكرية، فهو مفتوح للحائزين على البكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، لتحضير دكتوراه في الطب العام، طب الأسنان وصيدلة، والتسجيل يكون على مستوى المراكز الجامعية، مع انتقاء وطني حسب المعايير المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدة التكوين 8 سنوات للطب العام، و7 سنوات لطب الأسنان والصيدلة، على أن يتم تجنيد عن طريق التحويل من الجامعات الوطنية.

وعن الالتحاق بصفوف الصحة العسكرية كممرضين، فإن التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 في الشعب التالية: العلوم التجريبية، الرياضيات وتقني رياضي، حيث سيخضع هؤلاء لتكوين مدته 4 سنوات، مقابل 3 سنوات لفئة مساعد ممرض في الصحة العسكرية.

التجنيد مفتوح كذلك في مديرية الإعلام والاتصال، للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 على الأقل في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية وتسيير واقتصاد، وتمتد مدة التكوين 5 سنوات سنة في شرشال و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في شعبة العلوم والاتصال، وسنة تكوين تطبيقي.

ومن جهتها، تضم المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، تكوينا تحضيريا للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى، ويتم الالتحاق عن طريق مسابقة مفتوحة من الجنسين الحائزين على شهادة البكالوريا بـ12 على الأقل في شعب الرياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط المحصل عليها في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ومدة التكوين في المدرسة 3 سنوات تكوين حضوري، سنة مشتركة لجميع الطلبة وسنتان إما في رياضيات وإعلام آلي لطلبة اختصاص إعلام آلي، وعلوم تكنولوجيا لطلبة اختصاص علوم المهندس “هندسة كهربائية، ميكانيكية، كيميائية”، ونبه الدليل أن القبول بالمدرسة يكون وفق صيغة ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق.