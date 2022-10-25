 “كل رياضيي النخبة سينالون حقوقهم”

رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل يصرح:

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، الاثنين، أن كل رياضيي النخبة الوطنية، بما فيهم العداء البطل سليمان مولى، سيتحصلون على حقوقهم من أجل التحضير الجيد لأولمبياد باريس- 2024 وكل انشغالاتهم ستعرف طريقها إلى الحل والقضية مسألة وقت فقط.

وقال لوعيل -على هامش الاتفاقية المبرمة مع المدير العام لإدارة المركب الاولمبي محمد بوضياف، محمد بختي بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية ببن عكنون ( الجزائر العاصمة)، بوضع وحدة العاب القوى “ساطو”، تحت تصرف رياضي ألعاب القوى – أن “كل رياضيي النخبة الوطنية، بما فيهم العداء سليمان مولى، سيتحصلون على حقوقهم من أجل التحضير الجيد لأولمبياد باريس 2024، وكل انشغالاتهم ستعرف طريقها إلى الحل والقضية مسألة وقت فقط”.

وخرج العداء مولى -صاحب المرتبة الخامسة في بطولة العالم- 2022 بأوريغون الأمريكية وذهبية في الألعاب المتوسطية – 2022 بوهران-، عن صمته الأسبوع الماضي واشتكى: “قلة الاهتمام من طرف السلطات المحلية وغياب ظروف التحضير للألعاب الأولمبية بباريس – 2024 وانشغالات مادية أخرى”.

وأضاف رئيس الهيئة الفدرالية في هذا الشأن: “ليس سليمان مولى وحده من اشتكى غياب وسائل التحضير لأولمبياد باريس، لقد تسرعوا في التصريحات وهذا من حقهم، لاسيما أن رئيس الجمهورية أوصى بضرورة الاهتمام برياضيي المستوى العالي”.

وتابع: “هذه الانشغالات الشرعية، ستعرف طريقها الى الحل والقضية مسألة وقت فقط. كل عناصر النخبة الوطنية ستتحصل على حقوقها التي أخذت بعين الاعتبار”.

وختم بالتأكيد على أن هناك “مخططا يجري إعداده في صالح النخبة الوطنية التي تستعد للمشاركة في الاولمبياد المقبلة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية والهيئة الفيدرالية وسيتجسد على أرض الميدان قريبا”، مشيرا إلى أنه سيتم “تحسين برنامج تحضير هذه الفئة من الرياضيين لتحقيق نتائج أحسن من الموسم الجاري”.