كل شيء عن المدرب الجديد لمولودية الجزائر فوزي البنزرتي

يملك سجلا ثريا وكان محللا بقناة "الشروق نيوز"

عينت إدارة فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، التونسي فوزي البنزرتي مدربا للفريق الأول خلفا للتقني الفرانكو- بوسني فاروق غزيبجيتش، حسبما كشفت عنه، إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. وجاء في البيان: ”عينت إدارة نادي مولودية الجزائر، المدرب التونسي فوزي البنزرتي على رأس العارضة الفنية للفريق، بعقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، حيث سيصل إلى الجزائر هذا الثلاثاء لمباشرة عمله”.

وكانت بداية البنزرتي هذا الموسم على رأس العارضة الفنية لنادي الرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يتم إقالته عقب الجولة الثالثة من البطولة المحلية، ومعلوم أن التقني التونسي يضم أفضل سجل للمدربين على الساحة الإفريقية بالعديد من التتويجات وطنيا ودوليا. وكانت بداية البنزرتي في مجال التدريب في الأندية التونسية على غرار النجم الساحلي (1986-1988)، النادي الإفريقي(1989-1991) والترجي التونسي الذي حقق معه اللقب المحلي (1994، 2003، 2009، 2010 و2017).

وعلى الساحة الإفريقية، حقق الرابطة الإفريقية موسم 1994 مع النجم الساحلي وكأس الكاف مع الترجي في مناسبتي 2006 و2015، بالإضافة إلى الأندية التونسية، درب التقني التونسي، أيضا الأندية المغربية الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي. وتمكن رفقة هذا الأخير، من بلوغ نهائي كأس العالم للأندية موسم 2013 قبل أن ينهزم أمام بايرن ميونيخ (0-2). وتتواجد مولودية الجزائر ”مؤقتا” في المرتبة العاشرة في البطولة الوطنية المحترفة برصيد فوز، تعادلين وخسارة.

وكان المدرب الجديد للمولودية التونسي فوزي البنزرتي محللا بقناة الشروق نيوز سنة 2013 بمناسبة كأس إفريقيا للأمم بجنوب إفريقيا، والتي شارك فيها المنتخب الجزائري، وخرج من دورها الأول وشاركه في التحليل يومها رابح سعدان، ومساعده زهير جلول وعديد التقنيين والصحفيين.