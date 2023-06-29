كل شيئ عن كيفية الاستفادة من المنحة الاستثنائية لصيادي تيبازة

3 مليون سنتيم شهريا لمدة 6 أشهر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43) القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة.

وينصّ القرار الذي وقعه وزراء الداخلية والمالية والصيد البحري، مؤرخا في 26 جوان 2023، على تعويض الصيادين المتضررين على مستوى مينائي خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ فوكة البحري.

ويشترط للاستفادة من التعويض:

أن يكون الصياد مسجلا بحريا.

أن يكون ناشطا في المواقع المذكورة.

أن يكون متوقفًا عن مزاولة عمله نتيجة تضرر القارب أو سفينة الصيد البحري، التي يمارس نشاطه على متنها.

أن يكون نشاط الصيد البحري مصدر رزقه الوحيد.

ويودع طلب المنحة الاستثنائية على مستوى مديرية الصيد البحري لولاية تيبازة مرفقًا بالوثائق التالية:

نسخة من دفتر الملاحة البحري ساري المفعول.

شهادة الميلاد.

تصريح شرفي لمجهز أو مالك السفينة مصادق عليه، يحدد فيه قائمة البحارة العاملين في قاربه أو سفينة صيده.

نسخة من كشف الهوية البنكية أو البريدية.

وتدفع المنح إلى الصيادين المستفيدين من التعويض الاستثنائي على أساس شهري بداية من جوان 2023، عن طريق مديرية الصيد البحري.

أما الطلبات التي كانت محلّ رفض، فبإمكان أصحابها تقديم طعون لدى وزير الصيد البحري في أجل سبعة 7 أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على قوائم المستفيدين.

ووقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان المرسوم التنفيذي المتعلق بتخصيص منحة استثنائية للصيادين المتضررين من التقلبات الجوية في تيبازة منتصف الشهر الجاري.

وقد تضمن المرسوم تخصيص منحة شهرية بقيمة 30 ألف دينار جزائري لفائدة الصيادين المتضررين، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. إلى غاية إعادة تهيئة المينائين وموقع الرسو المتضررة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بتخصيص منحة للصيادين المتضررين خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 ماي 2023.