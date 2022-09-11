كل قررات غربال وطاقمه سليمة.. والفار أعاد الأمور إلى نصابها

خبير في التحكيم يقيم الدولي الجزائري وطاقمه في السوبر الإفريقي

قيّم الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف أداء الحكم الجزائري وطاقمه قوراري واتتشعلي في مباراة السوبر الإفريقي التي لعبت أول أمس بالمغرب بين نهضة بركان الذي يدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة والفائز على الوداد البيضاوي بنتيجة هدفين لصفر

وكشف الدولي السابق، العربي الجديد”،عن رأيه بما حدث في مواجهة كأس السوبر الأفريقي، بعدما تحدث عن أول حالة في المواجهة بالشوط الأول، بقوله: “لقد كان الإنذار كافياً بحق لاعب نهضة بركان، شادراك لوكومبي، الذي لم يستخدم رأسه بضرب منافسه”.

وتابع “لو قام شادراك لوكومبي بإعادة رأسه للخلف، لانتقل من حالة السلوك غير الرياضي، إلى سلوك مشين يستوجب الطرد، وأصابع لاعب نهضة بركان لامست وجه لاعب الوداد، ولو قام بعملية ضرب على الوجه أو الرأس، لكان الأمر مشيناً، وتوجب طرد لاعب نهضة بركان، وهذه التصرفات لم تحصل، والذي حدث هو سلوك غير رياضي، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً”.

أما عن احتساب ركلة جزاء لصالح نهضة بركان في الشوط الثاني، فأضاف الحكم الدولي السابق “حدثت المخالفة داخل منطقة الجزاء، بعدما استطاع شادراك لوكومبي مهاجم نهضة بركان، لعب الكرة بقدمه، بعيداً عن محاولة منافسه قطعها”. وحول تراجع الحكم الجزائري مصطفى غربال عن احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد، أوضح الشريف “لقد كان قراره صحيحاً بالتراجع عن احتساب ركلة الجزاء، لأنه كان عليه أن يتقدم قليلاً إلى عمق منطقة الجزاء، حتى تصبح لديه زاوية رؤية أفضل”.وعن عدم احتساب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح نهضة بركان، قبل نهاية المباراة، قال الشريف “لا وجود لركلة جزاء، لأن مهاجم نهضة بركان كانت الكرة بحوزته، لكنه عندما شعر بأن هناك مواجهة مع مدافع الوداد الموجود داخل منطقة الجزاء، حاول أن يمد قدمه ليبعد الكرة عن منافسه”. واختتم جمال الشريف حديثه “الفار تدخل في حالتين، ما أدى إلى عودة الحكم عن قراريه، بعد مشاهدة الشاشة، وإلغاء ركلتي جزاء المحتسبتين. واستئناف اللعب بإسقاط الكرة داخل الجزاء، لحارس المرمى، باعتبار أنه أوقف اللعب، والكرة داخل منطقة الجزاء”.