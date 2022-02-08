كل ما لا تعرفينه عن الفيلر.. نصائح وتوجيهات قبل وبعد الحقن

لا يمكن الهروب من حقيقة أن الفيلر أصبح موضة العصر، الأكثر طلبا في صفوف السيدات المتقدمات سنا، والفتيات الشابات وحتى الرجال. فقد تزايد الإقبال على الحقن في غضون سنة واحدة إلى الضعف تقريبا، وأصبح انتشار الفيلر كاستخدام أي وسيلة تجميلية أخرى، نظرا إلى انخفاض أسعاره تدريجيا، ولإثبات أمانه بعد عديد التجارب، ولابد من أن الكثيرات يفكرن في حقنه ولكنهن لا يزلن يجهلن الكثير عن هذه التقنية.

مم يتكون الفيلر؟

ما يميز الفيلر عن غيره من الوسائل التجميلية، أن الحقنة تتكون من مواد طبيعية، غالبا هي دهون تنتزع من الشخص ذاته، أو تتكون من كولاجين حيواني، ونادرا ما يتم استخدام حقن اصطناعية تحتوي على حمض الهايالورونيك والبوليمرات، وفي كلتا الحالتين يمكن للطبيب أو المختص اختيار المادة التي تناسب الحالة، حسب طبيعة الجلد ومدى تأثيرها عليه.

ما عليك الالتزام به قبل الحقن

لتفادي ظهور كدمات أو بقع داكنة، أو التعرض لنزيف مكان الإبر، لا تتناولي أي نوع من أدوية الأسبرين، أو الأدوية المضادة للالتهابات، أو جرعات عالية من الفيتامين E قبل الحقن بيوم كامل على الأقل، وسوف لن تستغرق عملية الحقن وقتا طويلا، إذ لا تتجاوز على الأكثر نصف ساعة، قد تتحسس بشرتك وتشعرين بالوخز الذي يتلاشى تدريجيا في ظرف قصير. مع هذا، قبل دخول القاعة، يجب أن تكوني قد تحدثت إلى طبيبك عن وضعك الصحي، ومدى جاهزيتك للأمر، وعن الأدوية التي تتناولينها مسبقا، حتى يتم الأمر وفق الوتيرة الطبيعية، اشربي الكثير من الماء.

يوصي الخبراء بعدم حقن الفيلر قبل أي مناسبة مهمة بوقت قصير، حيث إن مكانه قد يبقى محمرا لساعات أو أيام، كما قد يعطي انتفاخا مبالغا في البداية.

ما بعد الفيلر.. أهم مرحلة

ستلاحظين بعد العملية أن شفتك، أو منطقة الحقن، تبدو منتفخة أكثر من اللزوم، ويبدو لك الأمر كتشوه، ليست تلك النتيجة التي رغبت فيها، لا تقلقي ولا تتسرعي، إذ من الطبيعي أن يحدث هذا قبل أن تلاحظي النتيجة النهائية، التي تستقر بعد أسبوعين على الأكثر. وهناك بعض الإجراءات المهمة لتخفيف التورم، والمساعدة على تعجيل التشافي بعد الحقن، كتجنب ممارسة التمارين الرياضية التي تسرع الدورة وتضخ المزيد من الدم في المنطقة، كما يمكنك استخدام الثلج أو كمادات باردة لتخفيف الانتفاخ، والنوم على وسادة مرتفعة حتى منطقة أسفل الرقبة، وابتعدي تماما عن كل ما هو أكل حار أو دسم، أطعمة شديدة الملوحة أو الحلاوة، وتفادي اللحوم الحمراء في هذه الفترة.. تناولي الفواكه، خاصة التفاح، والخضار الورقية، واشربي الكثير من الماء لمنع البشرة من الجفاف.

المراجعة والمعاينة

ستحتاجين إلى مراجعة المختص بعد مرور ستة أشهر على الأكثر، لتجديد مفعول الفيلر، الذي يتلاشى تدريجيا مع مرور الوقت. وقد يحدث أن لا ترضيك نتائج الحقن. يمكن لطبيبك حقن الشفاه أو أي منطقة تم استخدام الفيلر عليها بأنزيم يدعى الهيالورونيداز، الذي يقوم بتذويب مادة الفيلر المحشو فيها. هذه الخطوة تأتي بنتائج مباشرة وفورية، إذ يمكن أن تلاحظي بعد بضع دقائق فقط من الحقن أن الفيلر قد خف وأخذ في الاختفاء من بشرتك. كوني مطمئنة تماما فأنزيم الهيالورونيداز لا يسبب أي آثار جانبيّة مثل البقع، النزيف أو الكدمات، كل ما يجب أخذه بعين الاعتبار أن هناك احتمال الإصابة بحساسية، بحسب نوع البشرة والحالة الصحية للسيدة.