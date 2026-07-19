-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
دورة ثانية للمسابقة

كل ما يتعلق بالمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

الشروق أونلاين
  • 121
  • 0
كل ما يتعلق بالمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
ح. م
المدرسة العليا للقضاء.

أعلنت وزارة العدل -المدرسة العليا للقضاء-عن تنظيم دورة ثانية للمسابقة الوطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 286 طالبا قاضيا.

ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة مساء اليوم الأحد، 19 جويلية، فيمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط المحددة لذلك.

ويشترط للمشاركة في المسابقة، التمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 27 سنة على الأقل، و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة، وحيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، وشهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة.

كذلك إثبات الوضعية القانونية إتجاه الخدمة الوطنية، وتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.

وتتم عملية التسجيل للمسابقة على مرحلتين: مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني، ومرحلة التسجيل النهائي عبر إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الاقامة.

هذا وتتضمن المسابقة 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح النهائي.

وتم تحديد فترة التسجيل الأولي عبر الموقع الالكتروني من 6 إلى 17 سبتمبر 2026، أما الاختبارات الكتابية فستجرى خلال شهر أكتوبر 2026.

لتعلن بعد ذلك لجنة الاختبارات عن النتائج النهائية وتنشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمدرسة ولوزارة العدل.

وسيتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة 3 ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية.

وسيتم توظيف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح، ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متربصين، ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.

مقالات ذات صلة
الحماية المدنية: إخماد 160 حريقًا واستمرار 13 بؤرة عبر 6 ولايات

الحماية المدنية: إخماد 160 حريقًا واستمرار 13 بؤرة عبر 6 ولايات

اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية إلى مطارات شرق البلاد

اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية إلى مطارات شرق البلاد

القارورات الزجاجيّة وسط الغابات… شرارة قد تأتي على الأخضر واليابس

القارورات الزجاجيّة وسط الغابات… شرارة قد تأتي على الأخضر واليابس

الأنظار تتجه إلى الحكومة الجديدة وهذا هو السيناريو المرجّح

الأنظار تتجه إلى الحكومة الجديدة وهذا هو السيناريو المرجّح

ورشات لإصلاح جهاز مفتشية العمل ابتداء من سبتمبر

ورشات لإصلاح جهاز مفتشية العمل ابتداء من سبتمبر

بعد موجة حر قياسية.. خبير يكشف موعد تراجع درجات الحرارة

بعد موجة حر قياسية.. خبير يكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد