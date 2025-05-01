كل ما يجب أن تعرفه حول انطلاق بيع أضاحي العيد المستوردة

تنطلق عملية بيع الأضاحي المستوردة الأسبوع المقبل عبر مختلف ولايات البلاد، بالتعاون بين السلطات المحلية ومجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ”، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للمجمّع العمومي محمد بطراوي.

بطراوي قال في تصريح للتلفزيون العمومي، أنّ عدد نقاط البيع التي تم إبلاغ المجمع بها من طرف الولاة، قد بلغ حتى الآن 800 نقطة على المستوى الوطني.

وسيكون توزيع الأضاحي المستوردة سيكون وفق حصص تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المحلية. مع مراعاة احتياجات كل ولاية بناء على الكثافة السكانية.

وبهدف إنجاح العملية، خصص مجمع “أغرولوغ” من خلال فروعه الولائية، ما بين3 إلى 5 عمال مؤهلين لكل نقطة بيع. مع تأمين هذه النقاط بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ستساهم بتوفير أعوان أمن لضمان السير الحسن لمجريات البيع.

وبخصوص الأسعار، ذكر الرئيس المدير العام أن السعر “ثابت”، حيث تم تحديده بـ 40 ألف دينار للرأس الواحد. لافتا إلى أن معدل وزن الأضحية يفوق 45 كلغ.

شروط اقتناء الأضاحي تحدّدها السلطات المحلية حسب خصوصيات كلّ ولاية

وحول إمكانية وضع شروط لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، أكد المسؤول أن التفاصيل التنظيمية لعملية البيع تعود إلى السلطات المحلية. التي ستقوم بمراعاة جملة من المعايير، وفقا لخصوصيات كل ولاية.

وأشار المتحدث أيضا، إلى صعوبة احتفاظ المجمّع بكامل الكميات التي يتم بيعها إلى غاية عشية عيد الأضحى. لافتا إلى أنه “يمكن الاحتفاظ بالأضاحي في بعض المدن الكبرى، لعدم توفر المواطنين على أماكن للاحتفاظ بها”.

استمرار بيع الأضاحي المستوردة إلى غاية 15 ماي الجاري

وفي ما يخص المسار التنظيمي لعملية البيع، أوضح المتحدث إلى أن المواشي المستوردة:

تمرّ أولا عبر نقاط راحة مخصصة للحجر الصحي لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام،

قبل توجيهها نحو الولايات، حسب الحصص المحددة لكل منها.

لافتا إلى أن عملية البيع ستتواصل إلى غاية 15 ماي الجاري، مع إمكانية تمديدها إلى غاية 25 من نفس الشهر.

وإلى جانب المواشي المستوردة، سيطرح مجمّع “أغرولوغ” للبيع حوالي 10 آلاف رأس من الأضاحي المحلية، يقول المصدر ذاته. مؤكدا أن عملية استيراد الأضاحي هذه السنة تهدف إلى ضبط السوق، والحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية.